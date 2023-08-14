Войти
3dnews.ru

Исследование: удалённый взлом спутников оказался неожиданно простой задачей

469
0
0
Спутник
Спутник.
Источник изображения: PIRO / pixabay.com

Докторант Рурского университета в Бохуме (ФРГ) Йоханнес Вилльбольд (Johannes Willbold) выступил на конференции по кибербезопасности Black Hat в Лас-Вегасе и поделился результатами изучения орбитального оборудования трёх типов. Как выяснилось, многие спутники лишены адекватных средств защиты от удалённого взлома — у них отсутствуют даже элементарные меры безопасности.

Спутниковым операторам пока по большей части просто везло. Есть мнение, что взлом орбитальных аппаратов — непомерно дорогая задача из-за высокой стоимости наземных терминалов. Киберпреступники не работали с этими терминалами за счёт фактора неизвестности, считая, что получить доступ к их программной платформе слишком сложно. Ни то, ни другое действительности не соответствует, показало исследование немецкого специалиста.

AWS и Microsoft Azure уже предлагают доступ к наземным терминалам для связи с низкоорбитальными спутниками как услугу, то есть вопрос упирается только в деньги. Что же касается подробной информации о прошивке — коммерческая космическая отрасль сегодня процветает, и многие компоненты уже относительно легко приобрести и изучить: по подсчётам Вилльбольда, хакер может собрать собственный наземный терминал для связи со спутниками примерно за $10 тыс.

Учёный выбрал предельно прямой подход. Исследователь обращался к спутниковым операторам с просьбой предоставить отдельные данные для своей работы. Некоторые из них ответили согласием, и лишь в одном случае пришлось подписать договор о неразглашении. Вилльбольд изучил три типа аппаратов: ESTCube-1, миниатюрный кубсат, запущенный Эстонией в 2013 году и оборудованный процессором Arm Cortex-M3; более крупный кубсат OPS-SAT, оператором которого выступает Европейское космическое агентство; и 120-кг спутник Flying Laptop, которым управляет Институт космических систем при Штутгартском университете.

Результаты оказались удручающими. Оба кубсата «сдались без боя» — у них не оказалось протоколов аутентификации, а свои данные они передают без шифрования. У Вилльбольда была возможность перехватить основные функции управления спутниками и заблокировать их операторов — в ходе своего выступления он продемонстрировал это на симуляции. Flying Laptop всё-таки продемонстрировал базовую защиту и попытался оградить свои основные функции от стороннего вмешательства. Но при наличии технических навыков, специализированного кода и применении стандартных методов удалось обнаружить уязвимости и в нём.


Спутник.
Источник: PIRO / pixabay.com

Заинтригованный результатами, Вилльбольд продолжил исследование. Он связался с разработчиками спутниковых систем и получил ответы от девяти поставщиков, которые запустили в общей сложности 132 аппарата. На сбор информации ушло четыре месяца, но выяснилось, что приоритет функций кибербезопасности при разработке спутников чрезвычайно низок — только двое поставщиков проводили тестирование на взлом. Проблема, уверен исследователь, в том, что космическая наука пока остаётся областью, относительно отстранённой от всеобщего киберпространства, и у разработчиков нет значительных навыков в области цифровой безопасности.

Один из неожиданных выводов оказался в том, что чем больше спутник, чем дороже были его разработка и запуск, тем более он уязвим. На крупных аппаратах устанавливается больше готовых коммерческих компонентов, и это действительно означает его уязвимость из-за большей доступности кодовой базы. А для мелких кубсатов код чаще пишется индивидуально.

Последствия взлома спутников могут быть различными. В лучшем случае злоумышленник начнёт использовать аппарат для передачи вредоносной информации или воспользуется доступом к нему для захвата всей инфраструктуры и других спутников в группировке оператора. В худшем — удалённо взломанный спутник можно направить на другой аппарат, породив кучу обломков и создав угрозу для вывода из строя других систем.

Наконец, исправить ситуацию с уже работающими на орбите спутниками едва ли получится. «С технической точки зрения такое было бы возможным. Но в реальности эти системы строятся с очень малым запасом. Они распланировали каждый милливатт мощности, задействованный при работе спутника, так что в существующих системах нет бюджета мощности для запуска шифрования или аутентификации», — заключил автор исследования.

Павел Котов

Права на данный материал принадлежат 3dnews.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Эстония
Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
ИТ
Похожие новости
13.04.2021
Ядерный реактор на Луне и космодром возле Крыма: как Украина совершает космический камбэк (Телеграф, Украина)
06.12.2019
Подготовка к учениям "Defender Europe" и “Anakonda-20” – подготовка к войне
03.12.2019
The Times (Великобритания): в свои 70 лет альянс НАТО стал больным и сварливым, но мы не должны позволить ему умереть
15.09.2017
Стратегическое запугивание (IR, Латвия)
08.09.2017
Россия против НАТО. Кто победит в войне? (The National Interest, США)
22.08.2013
Беларусь на авиационно-космическом салоне МАКС-2013 в подмосковном Жуковском представят 16 предприятий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.08 20:03
Водка казино - VODKA CASINO
  • 14.08 19:53
  • 54182
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.08 19:44
  • 9
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 14.08 19:34
  • 6
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 14.08 19:06
  • 382
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 14.08 17:14
  • 2611
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 16:43
  • 1
В КВЦ "Патриот" начинает свою работу Международный военно-технический форум "Армия-2023"
  • 14.08 16:37
  • 0
Очередной признак подготовки Польши к ведению войны
  • 14.08 03:34
  • 7
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 14.08 00:41
  • 36
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 13.08 23:03
  • 8
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 13.08 22:45
  • 10
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 13.08 20:10
  • 37
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 11.08 14:06
  • 0
У поляков все готово к проведению стратегической наступательной операции
  • 11.08 11:18
  • 0
Выборы в Польше могут стать самыми НЕдемократическими в истории Европы