У поляков все готово к проведению стратегической наступательной операции.

Планы размещения 10 тысяч военнослужащих на польско-белорусской границе, объявленные министром обороны Польши Мариушем Блащаком, вызвали резонанс в мировых СМИ. Давайте разберемся, каковы намерения Польши, и с какой целью она формирует столь крупную военную группировку вблизи Беларуси. Все указывает на то, что Польша, проводит подготовку к стратегической наступательной операции на Белорусском направлении.

Посудите сами. Еще с 2021 года у белорусских границ под прикрытием «миграционного кризиса» был ограничен доступ в пограничную зону, после чего активно начали прибывать военные с целью развертывания полевых узлов связи и командных пунктов. Одновременно, польская власть объявила о создании 300-тысячного войска и начала «скрытую мобилизацию», благодаря чему доукомплектовала до штатов военного времени перебрасываемые и вновь создаваемые подразделения. Позже, под видом крупных учений («Защитник Европы», «Анаконда» и «Медведь»), проведено их дообеспечение вооружением, военной техникой и материальными средствами. Вновь сформированные подразделения прошли боевое слаживание, которое завершилось их сертификацией (проверка готовности к выполнению задач по предназначению).

Одновременно с этим, в течение последних месяцев с немецкой границы в район Белостока и Бяла-Подляска переброшены 12-я механизированная и 11-я танковая дивизии. А в конце июля вблизи указанных городов развернуты их передовые командные пункты и полевые узлы связи. В свою очередь из-под Жешува в район Бельск-Подляска экстренно переброшена 18-я мд. Таким образом, Польша на границе с Беларусью на рубеже Гродно – Брест развернула сразу три полностью укомплектованные по штату военного времени дивизии.

Для понимания три дивизии – это 15 тысяч военнослужащих, сотни танков, артиллерийских и ракетных систем, несколько тысяч боевых и специальных машин. Стоит также отметить, что для успешного действия первого ударного эшелона в ходе наступательной операции необходимо иметь крупные резервы. Как раз об этом и говорил министр Блащак.

Кроме того еще одним маркером подготовки Польши к агрессии против Беларуси является перебазирование армейской авиации и частей воздушно-десантных войск к белорусским границам.

Таким образом, анализируя проведенные Варшавой приготовления, можно с высокой вероятностью предположить, что большая часть мероприятий по стратегическому развертыванию Войска Польского на границе с Беларусью завершена.

Исходя из этого, действия польской группировки могут носить следующий характер, который можно разбить на три направления:

На Гродненском, 12-я мд, блокируя Гродно с юга, будет стремится выйти на рубеж Щучина.

На Волковыском, 18-я мд наносит удар в направлении Барановичи.

На Брестском, 11-я тд ведет наступление в направлении Ивацевичи.

Одновременно с этим, 6-я воздушно-десантная и 25-я штурмовая бригады захватывают и удерживают аэродромы в Березе и Пружанах. Следует также подчеркнуть, что действия 12-й механизированной дивизии и 11-й танковой дивизии направлены на обеспечение прикрытия северного и южного флангов 18-й дивизии, которая, будучи наиболее мощным объединением, будет наносить главный удар. Кроме того, с территории Украины наступление польских сил могут поддержать бандформирования из числа наемников и боевиков беглой оппозиции. Конечной целью польских войск может стать выход на рубеж Лида-Барановичи-Пинск.

Резюмируя, хотим отметить, что у поляков практически все готово для агрессии против Беларуси, поводом для которой может стать, как пограничный инцидент, так и политическое решение правящей партии ПиС, направленное на сохранение власти в Польше.

Между тем нашей разведке было бы неплохо более глубоко заглянуть за западную границу, чтобы своевременно обеспечить срыв возможной агрессии со стороны Польши.

Сергей Острына