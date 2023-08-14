Украина атаковала Крымский мост ракетами С-200. Сложно ли их поразить?

Полковник Ходаренок: Украина атаковала Крымский мост легко поражаемыми ракетами

Украина пыталась атаковать Крымский мост ракетами С-200, переделанными в ударный вариант. По информации Минобороны России, произошло две атаки. Ракеты были сбиты средствами ПВО над Керченским проливом. Что это за модифицированные ракеты С-200 и какую опасность они представляют, разбирался военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок.

Для ударов по инфраструктурным объектам в тылу Вооруженных сил Российской Федерации украинская армия использует (в том числе) и зенитные управляемые ракеты ЗРС С-200В 5В28 различных модификаций. Значительное их количество еще остается на базах и в арсеналах ВСУ.

По большому счету, переоборудовать зенитную управляемую ракету (ЗУР) 5В28 в оперативно-тактическую (ОТР) с учетом наличия у украинской стороны соответствующих компетенций не так уж и сложно.

Несколько упрощая ситуацию, можно сказать - вместо головки самонаведения ракеты 5В28Н устанавливается гиростабилизированная платформа плюс спецвычислитель. И ракету уже можно использовать как ОТР.

Скорее всего, штатная боевая часть ЗУР при переделке в оперативно-тактическую ракету меняется, поскольку в 5В28Н она (вес 217,5 кг, количество готовых поражающих элементов (стальные шарики весом 2-2,5 г) - 37 тыс. шт., угол разлета - 120 градусов)[/i] предназначена исключительно для поражения воздушных целей и не вполне пригодна для стрельбы по инфраструктурным объектам.

Вполне возможно, что украинцы ставят на ЗУР 5В28 более мощную осколочно-фугасную боевую часть, поскольку требования к маневренности ракеты при полете по баллистической траектории существенно снижаются, а это позволяет увеличить ее вес.

Кроме того, при стрельбе на незначительные расстояния усилению фугасного воздействия способствует и подрыв остатков горючего и окислителя в баках ракеты (5В28 - ракета с жидкостным ракетным двигателем)[/i]. Помимо всего прочего, окислитель АК-27 и горючее ТГ-02 (а именно ими заправляется ракета ЗРС С-200) весьма токсичны.

Что касается дальности стрельбы ракетами 5В28 ЗРС С-200, то при ударах по воздушным целям дальняя граница зоны поражения составляет 240-255 км. Однако при полете по баллистической траектории ракета может пролететь как минимум в два раза дальше.

На полигоне Сарышаган в ходе нештатных ситуаций отмечались случаи достижения дальности и в 700 км. О точности попадания 5В28 при стрельбе по наземным целям (КВО - круговое вероятное отклонение) говорить пока можно только предположительно. И вряд ли она измеряется в метрах.

Как цель для современных зенитных ракетных систем и комплексов ракета С-200 особой сложности не представляет. Она велика по геометрическим размерам (только длина около 11 м), обладает немалой отражающей поверхностью, средняя скорость 5В28 сравнительно невелика - примерно 800 м/сек. При своевременном и точном целеуказании ракета С-200 сравнительно легко поражается ЗРС С-300/400.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок