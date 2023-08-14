На заводе двигателей испытывают экзоскелеты

На заводе двигателей «КАМАЗа» закуплены и запущены в опытную эксплуатацию два пассивных промышленных экзоскелета российского производства. Цель нововведения – максимально облегчить рабочий процесс, улучшить условия труда заводчан, занятых на операциях, связанных с тяжёлым ручным трудом.

Промышленный экзоскелет – это устройство, которое состоит из гибкого основания повышенной прочности, распределённой системы эластомеров и корсета. Один экзоскелет передали на участок подсборки турбокомпрессоров цеха № 417. «Здесь он был очень нужен. Турбокомпрессор весит около 25 кг, в течение дня нужно перенести от места хранения до рабочего стола и обратно сотню таких деталей. Это больше двух тонн за смену. Для работника это означает постоянную нагрузку на спину и ноги», – пояснил ведущий инженер-технолог технологического отдела арматурно-сборочного производства завода двигателей Александр Кириллов. При этом пользоваться различными приспособлениями – кран-балками, к примеру, – на операции подсборки нельзя, потому что турбокомпрессор – деталь хрупкая, есть риск её повредить. Поэтому без ручного труда здесь не обойтись, и с новым экзоскелетом выполнять работу стало намного легче.

Вся конструкция надёжно фиксируется на теле и подгоняется под каждого конкретного человека. Жёсткий корсет оказывает дисциплинирующее воздействие на осанку и защищает позвоночник, таким образом снижается нагрузка на мышцы спины. Работник может спокойно поднимать и удерживать тяжёлые детали, не опасаясь получить компрессионную травму. Ещё конструкция экзоскелета предполагает мягкие наколенники и эластомеры – они защищают колени. По словам Александра Кириллова, теперь нет необходимости делать частые перерывы на отдых, производительность труда выросла.

Второй экзоскелет передали работникам термогальванического производства. Здесь постоянно нужно загружать в термоагрегаты шестерни и валы – эти детали весят до 15 кг в зависимости от вида. За смену примерно тонна груза проходит через руки заводчанина – поддержка извне для него очень важна.

Сейчас экзоскелеты проходят опытную эксплуатацию в условиях производства. На основании обратной связи от цехов будет решаться вопрос о закупке дополнительных экзоскелетов для других операций.

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