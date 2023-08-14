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Федеральный электронный справочник "Оружие России"

ОДК-Кузнецов и Самарский политех запустили новый «Инженерный старт»

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Инженерный старт
Студенты проекта "Инженерный старт" проходят производственную практику в ОДК-Кузнецов.
Источник изображения: Пресс-служба ОДК

Самарское предприятие ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) и Самарский государственный технический университет подвели итоги второй приемной кампании по набору абитуриентов на программу целевого обучения «Инженерный старт» для подготовки инженеров-технологов в сфере двигателестроения. С предстоящего учебного года «целевики» смогут учиться по новому направлению «Металлургия». Студентов ждет повышенная стипендия, специализированная образовательная программа и гарантированное трудоустройство в ОДК-Кузнецов.

Договоры на целевое обучение заключили 20 абитуриентов, из них 13 «целевиков» будут обучаться по направлениям «Машиностроение» и «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». Впервые в рамках «Инженерного старта» состоялся набор будущих инженеров-технологов металлургического производства по направлению «Металлургия». На нем будут обучаться 7 студентов.

К участию в конкурсе на обучение в рамках проекта «Инженерный старт» допускались абитуриенты, набравшие не менее 180 баллов в сумме по результатам сдачи ЕГЭ по трем предметам – русскому языку, математике и физике.

«Для создания перспективной продукции и производства серийных изделий ОДК-Кузнецов заинтересован в высококвалифицированных кадрах, владеющих инструментами технологического проектирования для работы в цифровой среде. С учетом модернизации производства и роста производственной программы мы готовы принимать более 80 инженеров-технологов ежегодно. Образовательная программа для будущих специалистов разработана с учетом современных профессиональных стандартов и отвечает тенденциям в отрасли», - заявила директор по персоналу ПАО «ОДК-Кузнецов» Ирина Денисова.

Будущие технологи получат дополнительную ежемесячную стипендию от ОДК-Кузнецов в размере 10 тысяч рублей при условии хорошей и отличной успеваемости в вузе, будут проходить производственную практику на заводе. Студентам гарантировано трудоустройство в подразделения ОДК-Кузнецов.

В 2021 году ОДК-Кузнецов и Самарский политех утвердили дорожную карту – план мероприятий по взаимодействию предприятия с вузом. В рамках этой договоренности реализуются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, идет подготовка студентов программы целевого обучения «Инженерный старт», проведение практик и стажировок, повышение квалификации работников. Совместная работа с вузом сконцентрирована на усовершенствовании производственных процессов, проектировании и моделировании заготовительных процессов. 15 студентов целевого направления по программе «Инженерный старт» уже перешли на второй курс.

ПАО «ОДК-Кузнецов» – ведущее двигателестроительное предприятие России, где осуществляется проектирование, изготовление, ремонт и сопровождение в эксплуатации авиационных, наземных и ракетных двигателей. Входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации. Предприятие включает три ключевых составляющих - конструкторское бюро, завод серийного производства двигателей и уникальную испытательную базу.ПАО «ОДК-Кузнецов» – ведущее двигателестроительное предприятие России, где осуществляется проектирование, изготовление, ремонт и сопровождение в эксплуатации авиационных, наземных и ракетных двигателей. Входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации. Предприятие включает три ключевых составляющих - конструкторское бюро, завод серийного производства двигателей и уникальную испытательную базу.


© АО «Объединённая двигателестроительная корпорация»

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Страны
Россия
Компании
ОДК УК
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