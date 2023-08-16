Войти
ТАСС

"Калашников" считает установку пулеметов калибра 12,7 мм на лодку БК-10 эффективной

458
0
+1
Скоростная штурмовая лодка БК-10М
Скоростная штурмовая лодка БК-10М.
Источник изображения: © Сергей Фадеичев/ТАСС, архив

По словам президента концерна Алана Лушникова, решение будет внедряться

ПАРК ПАТРИОТ /Московская область/, 13 августа. /ТАСС/. Установка пулеметов калибра 12,7 мм на штурмовую лодку БК-10 по результатам применения в ходе СВО показала наибольшую эффективность, решение будет внедряться. Об этом сообщил президент концерна "Калашников" Алан Лушников.

"У нас несколько вопросов, связанных с катерами - это защищенность, скорость/маневренность, вооружение. Защищенность, можно сказать, вполне достаточна для традиционных видов вооружения, хотя требуется защита от БПЛА. Что касается вооружения, у нас была возможность устанавливать пулеметное вооружение под 7,62 мм - 12,7 мм. Так вот показало эффективность вооружение прежде всего калибра 12,7 мм. 7,62 оказался мелковат для решения тех задач. Такое решение напрашивается и будет внедряться", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о совершенствовании катеров в ходе использования в СВО. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
БПЛА
Похожие новости
16.03.2023
В Госдуме прокомментировали реакцию США на ситуацию с их беспилотником
19.11.2021
«Украина может создать образцы уникальных военных роботов»
28.09.2020
Российские БПЛА «подсветили» позиции террористов для сирийской армии
22.04.2019
Ударный THeMIS
17.03.2017
Турция обозначила приоритетные направления оборонных закупок
07.02.2014
Сокращение расходов на НИОКР угрожает национальной безопасности США
05.07.2010
Концерн "Вега" поставил Минобороны РФ второй серийный беспилотный комплекс "Типчак"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.08 20:47
  • 54270
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.08 20:03
  • 3
В России разработали новый усовершенствованный БТР-82А с повышенной бронезащитой
  • 16.08 19:46
  • 6
Средняя Азия внутри России
  • 16.08 18:16
  • 4
«Су-57 – это вложения в будущее»: в польской прессе оценили развертывание выпуска новейших истребителей
  • 16.08 17:52
  • 11
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 16.08 10:48
  • 3
Сухопутная война будущего и судьба танка
  • 16.08 09:10
  • 0
В Польше центральные органы военного управления переводятся на штаты военного времени
  • 16.08 07:32
  • 389
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 15.08 15:34
  • 1
На авиашоу в штате Мичиган разбился самолет МиГ-23
  • 15.08 12:52
  • 1
Завод имени Дегтярева разработал снайперскую винтовку Корд-338LM
  • 15.08 00:37
  • 1
Научно-исследовательскую работу по экипировке "Легионер" завершат к концу года
  • 14.08 20:28
  • 7
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 14.08 17:14
  • 2611
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 16:43
  • 1
В КВЦ "Патриот" начинает свою работу Международный военно-технический форум "Армия-2023"
  • 14.08 16:37
  • 0
Очередной признак подготовки Польши к ведению войны