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ТАСС

"Калашников" заявил, что ВС РФ получат в 2023 году модернизированный автомат АК-12

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Автомат АК-12 образца 2023 года
Автомат АК-12 образца 2023 года.
Источник изображения: © Фото : АО "Концерн "Калашников"

Как отметил гендиректор концерна Владимир Лепин, всего было семь доработок

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 13 августа. / ТАСС/. Модернизированный автомат АК-12 поступит в войска уже в этом году. Об этом сообщил генеральный директор концерна "Калашников" Владимир Лепин.

"Сегодня тот огромный богатый опыт, который включает обратную связь <…> по АК-12, несомненно, приводит к тому, что, мы его модернизируем, дорабатываем, изменяем материалы. И вот на сегодняшний день министром обороны поставлена задача. Мы отработали полностью все те моменты, которые нужно было доработать, провели испытания, подтвердили все это. И уже в этом году модернизированная версия автомата пойдет в войска, и будем ждать обратной реакции оттуда", - сказал он журналистам.

Лепин добавил, что всего было семь доработок.

Ранее главный конструктор концерна Сергей Уржумцев сообщал ТАСС, что первая серийная партия доработанных по опыту специальной военной операции (СВО) автоматов АК-12 должна быть изготовлена уже во втором полугодии 2023 года.

Опытный образец усовершенствованного по результатам использования в СВО автомата уже к июлю 2022 года был продемонстрирован представителям Минобороны России. В АК-12 доработан диоптрический прицел и усовершенствовано цевье, система управления огнем стала двухсторонней, а дульное устройство - несъемным. Кроме того, в автомате исключен режим отсечки по два выстрела, поскольку он не привел к значительному увеличению эффективности, но усложнял конструкцию. 

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Страны
Россия
Продукция
АК-12
Система поражения "Ратник"
Компании
Минoбороны РФ
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