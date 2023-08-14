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ТАСС

Все выпускаемые БМП-3 планируют оснастить динамической защитой нового поколения

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Рабочие собирают БМП-3 в цехе Курганского машиностроительного завода в Кургане
Рабочие собирают БМП-3 в цехе Курганского машиностроительного завода в Кургане.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Кузьмин

Как отметил президент концерна "Калашников" Алан Лушников, она разработана АО "НИИ Стали"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 13 августа. /ТАСС/. Все выпускаемые боевые машины пехоты БМП-3 планируют оснастить динамической защитой нового поколения, разработанный АО "НИИ Стали". Об этом сообщил президент концерна "Калашников" Алан Лушников.

"Динамическая защита идет теперь не только на танки, но и на легкую бронетехнику, на БМП-3, идет серийное оснащение. Объемы постоянно расширяются с целью [того], чтобы все БМП-3 выпускаемые оснащались этой динамической защитой", - сказал он.

Лушников добавил, что БМП-2 можно оснастить комплексом динамической защиты. "Под БМП-2 комплект модернизации [динамической защиты] есть, он готов. Все компоновочные решения, технические отработаны. Это можно все реализовывать. Мы это обсуждаем с заказчиком, насколько это востребовано", - сказал он.

В сентябре прошлого года "Калашников" опубликовал кадры испытаний элемента комплекса динамической защиты нового поколения для БМП-3. Новый комплекс сделан на основе элементов динамической защиты 4С24, имеет массу 4,2 тонны и повышает защищенность тонкобронных проекций от моноблочных кумулятивных боеприпасов, моноблочных РПГ, бронебойных пуль Б-32, 23 мм бронебойно-зажигательных трассирующих снарядов и бронебойных снарядов калибра 30 мм. Площадь перекрытия борта корпуса БМП-3 защитой составляет 62%, лба корпуса - 36%, башни - 70%. Элемент защиты сохраняет работоспособность при температурах от минус 50 до плюс 55 градусов.

Ранее сообщалось, что средствами динамической защиты, выполненной на базе элемента 4С24, будет защищена бронированная ремонтно-эвакуационная машина на базе перспективной боевой машины пехоты "Курганец-25". 

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Продукция
Б-32
БМП-2
БМП-3
Курганец-25
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