Войти
ТАСС

Роскосмос получил первые данные с приборов станции "Луна-25"

552
0
0
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с автоматической космической станцией "Луна-25"
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с автоматической космической станцией "Луна-25".
Источник изображения: Сергей Савостьянов/ ТАСС

Как отметили в госкорпорации, научная команда уже начала их обрабатывать

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Научные приборы впервые были включены на автоматической станции "Луна-25", которая в настоящий момент направляется к естественному спутнику Земли. Об этом сообщили журналистам в Роскосмосе.

"Сегодня были проведены первые включения комплекса научной аппаратуры, разработанного Институтом космических исследований Российской академии наук, в условиях космического полета. Служебная телеметрическая информация со всех приборов показала их штатное функционирование", - заявили в госкорпорации.

Там уточнили, что в результате были получены первые данные измерений на перелете к Луне, научная команда уже начала их обрабатывать.

"Автоматическая станция "Луна-25", созданная в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), продолжает перелет к естественному спутнику Земли. Все системы автоматической станции работают штатно, связь с ней устойчивая, энергобаланс положительный", - подчеркнули в госкорпорации.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:10 мск 11 августа. 16 августа аппарат должен выйти на окололунную орбиту, 21 августа ожидается его мягкая посадка.

Основной задачей "Луны-25" будет отработка технологии мягкой посадки. Миссия может стать первым аппаратом, который осуществит посадку на Южном полюсе естественного спутника Земли. Станция будет изучать внутреннее строение и разведку природных ресурсов, в том числе воды, а также исследовать воздействие на поверхность Луны космических лучей и электромагнитных излучений.

На аппарат установлено несколько камер. Они снимут таймлапс посадки, панораму естественного спутника Земли в HDR и оседающую пыль для ее изучения. "Луна-25" будет проводить заранее запрограммированную съемку, а также фотографировать Луну по команде с Земли. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ИКИ РАН
НПО Лавочкина
Роскосмос
Проекты
Луна
Союз-2 РН
Похожие новости
14.08.2023
Что такое проект «Луна-25» и как будет проходить экспедиция
04.11.2021
Окончательные сроки запуска российской миссии на Луну определят весной 2022 года
23.03.2020
Россия создаст карту Луны для высадки космонавтов
12.04.2016
Марс в иллюминаторе
18.01.2013
В 2015 году Россия запустит исследовательский зонд «Луна-Глоб-1»
15.09.2010
Оружие против астероидов и комет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.08 20:03
Водка казино - VODKA CASINO
  • 14.08 19:53
  • 54182
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.08 19:44
  • 9
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 14.08 19:34
  • 6
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 14.08 19:06
  • 382
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 14.08 17:14
  • 2611
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 16:43
  • 1
В КВЦ "Патриот" начинает свою работу Международный военно-технический форум "Армия-2023"
  • 14.08 16:37
  • 0
Очередной признак подготовки Польши к ведению войны
  • 14.08 03:34
  • 7
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 14.08 00:41
  • 36
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 13.08 23:03
  • 8
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 13.08 22:45
  • 10
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 13.08 20:10
  • 37
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 11.08 14:06
  • 0
У поляков все готово к проведению стратегической наступательной операции
  • 11.08 11:18
  • 0
Выборы в Польше могут стать самыми НЕдемократическими в истории Европы