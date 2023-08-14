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Интерфакс-АВН

Польские военные планируют приобрести у Южной Кореи тысячу танков

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Танк K2
Танк K2 производства Южной Кореи.
Источник изображения: defence-blog.com

Минск. 13 августа. ИНТЕРФАКС - Польские вооруженные силы закупят 1 тыс. танков у Южной Кореи, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Министерство национальной обороны уделяет большое внимание вооружению бронетанковых частей танками. Основными направлениями их приобретения являются США и Республика Корея. Всего мы купим 1 тыс. танков K2", - сказал глава Минобороны Польши, которого цитирует агентство PAP.

"У нас уже есть исполнительный контракт на поставку 180 машин, которые будут поставлены в Польшу до 2025 года. Первые из них уже стоят на вооружении нашей армии. Следующий шаг - приобретение 820 танков K2PL, то есть полонизированной версии этого танка", - добавил он.

Как сообщил Блащак, для этой цели был создан польско-южнокорейский оружейный консорциум, в состав которого вошли польский государственный оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa, предприятие Wojskowe Zaklady Motoryzacyjne и южнокорейская компания Hyundai Rotem Company.

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Страны
Польша
США
Южная Корея
Компании
Hyundai
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