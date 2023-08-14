Комплекс ПВО "Тор" испытывают на колесном шасси

Разработчик сообщил об испытаниях комплекса ПВО "Тор" на колесном шасси

КУБИНКА, 13 авг - РИА Новости. Зенитный ракетный комплекс "Тор" испытывают на колёсной базе, с новым шасси он может пойти в войска в 2024-2025 годах, сообщил РИА Новости представитель Мытищинского машиностроительного завода (входит в "Калашников").

"Инициативная разработка - проект пересадить "Тор" на колёсный ход. Сейчас шасси проходит испытание", - сказал он.

По словам представителя ММЗ, основные преимущества нового шасси - ресурс, так как у гусеничного шасси оно меньше, а также колёсная база стоит дешевле.

Он добавил, что в войска ЗРК с новой базой может поступить в 2024 - 2025 годах.