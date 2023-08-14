Войти
РИА Новости

Комплекс ПВО "Тор" испытывают на колесном шасси

484
0
+1
Зенитный ракетный комплекс "Тор-М1"
Зенитный ракетный комплекс "Тор-М1".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Разработчик сообщил об испытаниях комплекса ПВО "Тор" на колесном шасси

КУБИНКА, 13 авг - РИА Новости. Зенитный ракетный комплекс "Тор" испытывают на колёсной базе, с новым шасси он может пойти в войска в 2024-2025 годах, сообщил РИА Новости представитель Мытищинского машиностроительного завода (входит в "Калашников").

"Инициативная разработка - проект пересадить "Тор" на колёсный ход. Сейчас шасси проходит испытание", - сказал он.

По словам представителя ММЗ, основные преимущества нового шасси - ресурс, так как у гусеничного шасси оно меньше, а также колёсная база стоит дешевле.

Он добавил, что в войска ЗРК с новой базой может поступить в 2024 - 2025 годах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.08 20:03
Водка казино - VODKA CASINO
  • 14.08 19:53
  • 54182
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.08 19:44
  • 9
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 14.08 19:34
  • 6
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 14.08 19:06
  • 382
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 14.08 17:14
  • 2611
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 16:43
  • 1
В КВЦ "Патриот" начинает свою работу Международный военно-технический форум "Армия-2023"
  • 14.08 16:37
  • 0
Очередной признак подготовки Польши к ведению войны
  • 14.08 03:34
  • 7
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 14.08 00:41
  • 36
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 13.08 23:03
  • 8
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 13.08 22:45
  • 10
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 13.08 20:10
  • 37
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 11.08 14:06
  • 0
У поляков все готово к проведению стратегической наступательной операции
  • 11.08 11:18
  • 0
Выборы в Польше могут стать самыми НЕдемократическими в истории Европы