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РИА Новости

Зенитная ракетная система С300-В4 получила бронированное шасси

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Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 на Харьковском направлении
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 на Харьковском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости

Мытищинский машиностроительный завод создал бронированное шасси для ЗРС С300-В4

КУБИНКА, 13 авг - РИА Новости. Мытищинский машиностроительный завод (входит в "Калашников") разработал бронированное шасси для зенитной ракетной системы С-300В4, необходимость такой защиты подтверждается опытом СВО, сообщил РИА Новости представитель завода.

По его словам, старый образец шасси С-300В4 имел открытую спереди кабину.

"Там открытая кабина спереди, стёкла. У нас всё это забронировано. Мы начали это делать до СВО - уже были предпосылки, что надо усиливать (защиту), и это подтвердилось", - отметил представитель ММЗ.

Он сообщил, что в новом шасси введена бортовая информационно-управляющая система, повышена эргономика.

На ММЗ уточнили, что создан опытный образец нового шасси.

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  • В новости упоминаются
Продукция
С-300
С-300В
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