Войти
Известия.ru

«Калашников» разработал укороченный автомат АК-19 под патрон НАТО

427
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Концерн «Калашников» разработал и представил укороченный автомат АК-19 под патрон НАТО. Об этом 13 августа сообщает корреспондент «Известий».


Автомат АК-19 разрабатывался на базе 5,45-миллиметрового автомата АК-12. Это индивидуальное стрелковое оружие, использующее патрон натовского калибра 5,56 мм. Данная модель отличается от предыдущих поколений улучшенной эргономикой, адаптацией к всесуточному применению, а также повышенной точностью и кучностью стрельбы.

Автомат нового образца был представлен на площадке форума «Армия-2023».

11 августа президент концерна «Калашников» Алан Лушников в интервью «Известиям» рассказал о том, как на предприятии проводится модернизация автомата АК-12. В частности, он подчеркнул, что концерн стремится к улучшению показателей эргономики и потребительских качеств оружия.

7 августа стало известно, что концерн «Калашников» сокращает трудоемкость изготовления автомата АК-12 и увеличивает объемы его производства. В пресс-службе предприятия подчеркнули, что данная модель стрелкового оружия является основным изделием концерна по автоматной тематике, а на его долю приходится более половины всего оружейного производства компании.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
АК-12
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Проекты
NATO
Похожие новости
27.12.2022
Концерн «Калашников» внимательно изучает опыт применения в зоне СВО снайперских винтовок СВЧ и пистолетов-пулемётов ППК-20
20.09.2022
Рособоронэкспорт представит российскую военную и гражданскую продукцию на выставке AAD 2022 в Южной Африке
28.08.2020
Главные премьеры "Армии-2020". Какую технику показали на оборонной выставке впервые
28.11.2019
Названы сроки запуска в производство снайперской винтовки Чукавина
30.11.2018
Vnmedia (Вьетнам): самое популярное артиллерийское оружие России XX века
19.01.2015
Вдумчивый подход к созданию оружия
26.09.2012
Будет ли новый АК?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.08 20:03
Водка казино - VODKA CASINO
  • 14.08 19:53
  • 54182
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.08 19:44
  • 9
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 14.08 19:34
  • 6
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 14.08 19:06
  • 382
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 14.08 17:14
  • 2611
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 16:43
  • 1
В КВЦ "Патриот" начинает свою работу Международный военно-технический форум "Армия-2023"
  • 14.08 16:37
  • 0
Очередной признак подготовки Польши к ведению войны
  • 14.08 03:34
  • 7
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 14.08 00:41
  • 36
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 13.08 23:03
  • 8
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 13.08 22:45
  • 10
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 13.08 20:10
  • 37
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 11.08 14:06
  • 0
У поляков все готово к проведению стратегической наступательной операции
  • 11.08 11:18
  • 0
Выборы в Польше могут стать самыми НЕдемократическими в истории Европы