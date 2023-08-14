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Интерфакс-АВН

Польша планирует "закрыть Брестские ворота" американскими вертолетами и танками

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Танк Leopard ВС Польши
Танк Leopard ВС Польши.
Источник изображения: Omar Marques/ Getty Images

Минск. 13 августа. ИНТЕРФАКС - Польша рассчитывает на поставки американского вооружения, которое призвано укрепить оборону на восточном фланге, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"На следующей неделе мы ожидаем решения Конгресса США об утверждении нашего запроса в отношении вертолетов Apache", - сказал глава польского Минобороны, которого цитирует агентство PAP.

"Apache вместе с Abrams сформируют заслон, который закроет Брестские ворота... Речь о том, что танки Abrams вместе с Apache составляют непреодолимую преграду", - подчеркнул Блащак.

Министр обороны Польши также добавил, что вооружение на восточной границе включает в себя южнокорейские танки K2 Black Panther, боевые самолеты FA-50, высокомобильные реактивные артиллерийские системы HIMARS. "После 18-летнего перерыва мы воссоздали воинскую часть - 1-ю ракетную бригаду", - отметил он.

Брестские ворота - термин для обозначения участка местности около города Брест, в польско-белорусском приграничье, полоса шириной 80 км между реками Нарев и Буг.

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Страны
Польша
США
Южная Корея
Продукция
AH-64
FA-50
HIMARS
K2
M1 Abrams
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