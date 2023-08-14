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Военное обозрение

Немецкое издание: Киев считает ракету Taurus «супер-оружием», способным изменить ход войны

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Источник изображения: topwar.ru

Киев нашел для себя новую вундерваффе, которая должна кардинально изменить ситуацию на поле боя и принести долгожданную победу украинской армии. Речь идет о немецкой крылатой ракете воздушного базирования Taurus. Как пишет Bild, Киев требует от Берлина как можно скорее передать ракеты ВСУ.

По данным немецкого издания, Украина проводит планомерную осаду Германии, "решительно" требуя передать ей ракеты. Причем заявления о необходимости вооружить ВСУ немецкими крылатыми ракетами звучит на всех уровнях. Как утверждают в Киеве, высокотехнологичное немецкое оружие якобы способно оказать решительное влияние на боевые действия и изменить ход всей войны.

Украина на всех уровнях решительно требует от Германии предоставить ВСУ крылатые ракеты Taurus — для того, чтобы получить возможность поражать позиции российских войск далеко за линией фронта

- говорится в публикации.

В общем, в Киеве придумали для себя новую вундерваффе, которая должна помочь украинской армии победить российскую. Однако, немцы не принимают во внимание требования Киева и своим отказом только отдаляют "победу" Украины над Россией. Как заявили недавно в ведомстве федерального канцлера, Германия не намерена передавать Украине ракеты Taurus, такой вопрос на повестке дня не стоит, в первую очередь из-за опасений Берлина, что Киев применит данные ракеты по России. В Министерстве обороны ФРГ также подтвердили, что планов по передаче ракет нет.

Между тем, ряд немецких медиа сообщил, что вопрос по ракетам все же находится на рассмотрении и может быть решен положительно. В этом случае Украина получит ракеты с ограниченной дальностью, не превышающей 300 км, т.е. как у британских Storm Shadow. Это очень беспокоит Киев, которому необходимы ракеты с большей дальностью для ударов по Крыму и Крымскому мосту.

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Германия
Россия
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SCALP
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