Оборонные компании из Бразилии и Саудовской Аравии подписали меморандум в сфере военно-технического сотрудничества

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Оборонные компании из Бразилии и Саудовской Аравии подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого они будут поддерживать сотрудничество в военно-технической сфере, сообщает Defense News. Также, по данным американского портала, в рамках данного меморандума, военно-промышленные компании двух стран будут осуществлять обмен технологиями.

Стоит отметить, что первая страна в данном направлении представлена компаниями Scopa Defense и Alqahtani Holding. Что касается последней, то в этот процесс будут вовлечены: бразильская Taurus, специализирующаяся на производстве огнестрельного оружия; Avibras, занимающаяся проектированием, разработкой и производством реактивных снарядов и ракет; производитель авиационных аккумуляторов – Ocellott, а также авиаспециалист – Avionics Services. Такие данные предоставила Федерация промышленности штата Сан-Паулу или FIESP (является бразильским промышленным объединением).

Церемония подписания состоялась в ходе двустороннего инвестиционного форума, состоявшегося в бразильском городе Сан-Паулу, куда прибыла саудовская делегация во главе с Министром инвестиций Халидом бин Абдулазизом аль-Фалихом. Бразилию на встрече представлял губернатор штата Сан-Паулу Тарсизио де Фрейтас.

Несмотря на то, что в ходе мероприятия в своей речи саудовский чиновник упомянул о бразильском авиастроительном конгломерате «Эмбраэр», никаких подробностей по поводу заключения соглашения с данной компанией раскрыто не было. Сама компания также воздержалась от комментариев на этот счёт.

Боле того, в соответствии с соглашением, достигнутым с Taurus, будет заложено совместное производство нового оружейного завода в Саудовской Аравии. Кстати говоря, в состав данного производственного конгломерата входят два местных предприятия и ещё одно, расположенное в США.

Таким образом, компаниям отводится срок в 12 месяцев с тем, чтобы оценить все затраты, необходимые для открытия соответствующего завода.

Другие соглашения заключены военно-промышленными компаниями из Саудовской Аравии с Avionics Services, разрабатывающей радары для БПЛА наряду с оборудованием для воздушных судов. На данный момент эта оборонная компания проводит испытание одного из своих дронов. Какие-либо детали соглашения также отсутствуют.

Для Эр-Рияда данные соглашения представляют ключевой интерес, что соответствует программе «Взгляд Саудовской Аравии 2030», запущенной властями королевства с целью уменьшения своей экономики от нефтяных доходов.