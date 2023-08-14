Войти
Военное обозрение

Турция произвела первый запуск ракеты-носителя с новой стартовой площадки

443
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Турецкая компания Roketsan произвела первый, пробный запуск ракеты-носителя с новой стартовой площадки, недавно построенной вместе со всем испытательным центром в городке Игнеада на черноморском побережье в европейской части страны. Отсюда с 2024 года планируется выводить в космос собственные спутники.

Наша ракета-носитель, которая была разработана с использованием отечественных передовых инженерных технологий в рамках усилий нашей страны по выходу в космос, была успешно запущена из Игнеады

- заявили в Президиуме оборонной промышленности [примерный аналог «Ростеха»].

Как утверждается, все критически важные подсистемы были созданы компанией Roketsan на национальном уровне. Сообщается, что была запущена ракета-носитель Sonde Rocket, но не говорится, на какую высоту она вышла.

Источник изображения: topwar.ru

В Турции реализуется программа по постепенному освоению космического пространства. На осень 2023 года запланирован запуск РН SR-1 Sonde Rocket [видимо, полноценный, а не пробный] с полезной нагрузкой 100 кг на высоту 300 км. После SR-1 компания Roketsan сконцентрируется на работе над ракетой-носителем ŞİMŞEK-1 (400 кг, 550 км), запуск которой предполагается в 2027 году, а затем – над ŞİMŞEK-2 с несколькими разгонными блоками, который должен подняться в космос в 2028 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Компании
Roketsan
Похожие новости
30.01.2023
Турция запускает программу по модернизации стоящих на вооружении армии танков Leopard 2A4
02.01.2023
Одобрена программа строительства трех фрегатов класса "Истанбул" для ВМС Турции
26.04.2021
В Турции показали ролик с уничтожением цели, похожей на "Панцирь-С1"
09.09.2020
Турецкие «Леопарды» потяжелели
14.09.2016
Скальпель на двадцать верст — часть II
26.02.2015
У Петра Порошенко разыгралось вооружение
15.12.2014
Турецкий танк «Алтай» предложен в оманском тендере
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.08 20:03
Водка казино - VODKA CASINO
  • 14.08 19:53
  • 54182
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.08 19:44
  • 9
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 14.08 19:34
  • 6
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 14.08 19:06
  • 382
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 14.08 17:14
  • 2611
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 16:43
  • 1
В КВЦ "Патриот" начинает свою работу Международный военно-технический форум "Армия-2023"
  • 14.08 16:37
  • 0
Очередной признак подготовки Польши к ведению войны
  • 14.08 03:34
  • 7
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 14.08 00:41
  • 36
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 13.08 23:03
  • 8
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 13.08 22:45
  • 10
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 13.08 20:10
  • 37
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 11.08 14:06
  • 0
У поляков все готово к проведению стратегической наступательной операции
  • 11.08 11:18
  • 0
Выборы в Польше могут стать самыми НЕдемократическими в истории Европы