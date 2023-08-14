Турция произвела первый запуск ракеты-носителя с новой стартовой площадки

Источник изображения: topwar.ru

Турецкая компания Roketsan произвела первый, пробный запуск ракеты-носителя с новой стартовой площадки, недавно построенной вместе со всем испытательным центром в городке Игнеада на черноморском побережье в европейской части страны. Отсюда с 2024 года планируется выводить в космос собственные спутники.

Наша ракета-носитель, которая была разработана с использованием отечественных передовых инженерных технологий в рамках усилий нашей страны по выходу в космос, была успешно запущена из Игнеады

- заявили в Президиуме оборонной промышленности [примерный аналог «Ростеха»].

Как утверждается, все критически важные подсистемы были созданы компанией Roketsan на национальном уровне. Сообщается, что была запущена ракета-носитель Sonde Rocket, но не говорится, на какую высоту она вышла.

Источник изображения: topwar.ru

В Турции реализуется программа по постепенному освоению космического пространства. На осень 2023 года запланирован запуск РН SR-1 Sonde Rocket [видимо, полноценный, а не пробный] с полезной нагрузкой 100 кг на высоту 300 км. После SR-1 компания Roketsan сконцентрируется на работе над ракетой-носителем ŞİMŞEK-1 (400 кг, 550 км), запуск которой предполагается в 2027 году, а затем – над ŞİMŞEK-2 с несколькими разгонными блоками, который должен подняться в космос в 2028 году.