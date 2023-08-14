Тульский разработчик готов вдвое увеличить производство дронов "Овод"

Тульский разработчик готов увеличить выпуск дронов "Овод" до 10 тысяч в месяц

ТУЛА, 13 авг — РИА Новости. Тульский комплекс по производству беспилотных летательных аппаратов способен нарастить выпуск FPV-дронов-камикадзе системы "Овод" с пяти до десяти тысяч в месяц, сообщил РИА Новости руководитель проектной группы Андрей Иванов.

"На нашей площадке в городе Тула развернуто производство беспилотников семейства "Овод". На данный момент производится в пределах пяти тысяч устройств в месяц. Но нет никакой сложности увеличить или расширить производство до десяти и больше тысяч единиц в месяц", — сказал собеседник агентства.

По его словам, производство беспилотников мультиротороного типа для тульского комплекса — задача не сложная.

"Законы управления этими устройствами созданы более 20 лет (назад). Сама концепция придумана русским инженером Георгием Александровичем Ботезат более 100 лет назад. Нам остается сделать это устройство максимально качественным", — отметил Иванов.

"Овод" работает по принципу First Person View (FPV, вид от первого лица) — оператор, управляющий им, может в режиме реального времени видеть изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков. Стоимость "Овода" первой модификации — около 40 тысяч рублей, второй — около 65 тысяч. Российские военные активно применяют "Оводы" в СВО на Авдеевском и Запорожском направлениях.