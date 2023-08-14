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ТАСС

Bild сообщила о поставке Rheinmetall до конца года Украине беспилотника LUNA NG

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Rheinmetall
Rheinmetall.
Источник изображения: EPA-EFE/ HANNIBAL HANSCHKE

По данным газеты, в комплект БПЛА входят в том числе наземная станция управления и стартовая катапульта

БЕРЛИН, 13 августа. /ТАСС/. Германский оборонный концерн Rheinmetall до конца 2023 года поставит Вооруженным силам Украины (ВСУ) современный разведывательный беспилотник LUNA NG. Об этом пишет газета Bild am Sonntag.

По ее информации, в комплект БПЛА входят в том числе наземная станция управления с несколькими беспилотниками и стартовая катапульта. LUNA NG представляет собой совершенно новую систему беспилотников, которая превосходит предыдущую модель по всем основным характеристикам. Помимо использования в качестве разведывательной системы, БПЛА этого типа также могут обеспечивать сеть LTE, перехватывать или глушить связь. NG означает "Новое поколение" беспилотника LUNA.

Другие модели БПЛА уже поставлены на Украину из запасов Бундесвера. Кроме того, как указывает газета, появится модель, которая может нести оружие. Однако это невозможно с текущей версией, которая будет поставлена Киеву.

LUNA NG - модернизированная версия беспилотника Luna X-2000, находящегося на вооружении Бундесвера с начала 2000-х годов. Он представляет собой легкий разведывательный дрон самолетного типа, способный осуществлять непрерывный полет в течение 12 часов на расстояние свыше 100 км. Запуск осуществляется с катапульты.

Rheinmetall извлекает серьезную выгоду из конфликта на Украине и ожидает в ближайшие годы двузначный рост оборота. По данным газеты Die Welt, концерн в 2022 году получил на 18% больше заказов, чем годом ранее. В июне глава компании Армин Паппергер заявил в эфире телеканала ZDF, что его компания ожидает в текущем году получить заказы на рекордные €15-20 млрд. 

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Страны
Германия
Украина
Компании
Rheinmetall
Проекты
БПЛА
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