Финнов предупредили: членство в НАТО не гарантирует безопасность

Финляндия стала приграничной страной НАТО, и ее безопасность не повысится, если военная напряженность в отношениях с Россией усилится, заявил в беседе с MTV политолог Маркку Кангаспуро. Он назвал "худший вариант" в отношениях с Москвой и предложил способ его избежать.

На этой неделе Россия вновь выступила с резкими заявлениями в адрес Финляндии. Министр обороны страны Сергей Шойгу обвинил Финляндию и Польшу в создании угрозы безопасности России.

И хотя заявление Шойгу по понятным причинам попало в заголовки финских газет, в его содержании нет ничего необычного, считает Маркку Кангаспуро (Markku Kangaspuro), директор Александровского института (по исследованию России и Восточной Европы — прим. ред.) при Хельсинкском университете .

Таким образом, Финляндии следует относиться к заявлению Шойгу "точно так же", как и к другим заявлениям, сделанным российской стороной после того, как Финляндия объявила о своем стремлении стать членом НАТО.

"Россия последовательно заявляла, что за членством Финляндии в НАТО последуют контрмеры. Мы не увидим их ни завтра, ни послезавтра, потому что сейчас для России важнее ситуация на Украине. Однако постепенно они обязательно будут проявляться", — говорит Кангаспуро.

Вступление Финляндии в НАТО изменило ситуацию с безопасностью в России

<...> По мнению Маркку Кангаспуро, стратегическая и военная ситуация на восточной границе Финляндии в любом случае изменилась.

"Соединенные Штаты также будут присутствовать в Финляндии. Еще предстоит увидеть, как именно. Конечно, это меняет ситуацию с безопасностью для России. Военные всегда просчитывают потенциальные угрозы", — продолжает он.

"Приобретение новых систем вооружения, их разработка и производство в больших количествах — длительный процесс. Речь идет о решениях, которые определяют следующие пять, десять и даже 15 лет. В такой временной перспективе мы, вероятно, и увидим эти российские меры".

"В худшем случае Финляндия станет полем битвы"

Кангаспуро ясно дает понять, что усиление и ужесточение военной напряженности на восточной границе Финляндии "конечно, нежелательно".

"Безопасность Финляндии не повысится, если военная напряженность в отношениях с Россией усилится. Мы — приграничная страна НАТО".

"Если представить, что между НАТО, Финляндией и Россией возникнет конфликт, то в худшем случае мы станем полем битвы. Конечно, наш интерес состоит в том, чтобы разъяснять и решать возникающие вопросы. Лучше громко говорить, а не следить друг за другом через прицел".

Автор: Йоуко Лухтала (Jouko Luhtala)