Многоцелевой истребитель Су-30

Су-30 (Классификация НАТО: Flanker-C) — советский/российский многоцелевой истребитель, разработанный в ОКБ Сухого (ныне входит в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", ОАК) на базе учебно-боевого самолета Су-27УБ в конце 1980-х годов.

Предназначен для завоевания господства в воздухе, уничтожения воздушных целей днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, а также при применении активных и пассивных помех, контроля воздушного пространства, блокирования аэродромов противника на большой глубине и действий по наземным и морским объектам. Самолет можно использовать для управления групповыми боевыми действиями при завоевании господства в воздухе и ведения воздушной разведки.

Стал первым в мире сверхманевренным воздушным аппаратом.

Первый полет истребителя Су-30 состоялся в 1989 году.

Су-30 сначала обозначался как Т-10ПУ-5 и предназначался для испытаний двигателя. Перед тем как запустить его в серийное производство, было значительно усилено шасси и центроплан. Поскольку дальность и длительность полета увеличились, для экипажа установили санустройства.

Первый серийный Су-30 поднялся в небо 14 апреля 1992 года.

Су-30 в полной мере сохранил пилотажные качества своих предшественников —одноместного боевого и двухместного учебно-боевого истребителей, а за счет установки новых видов ракет и системы управления вооружением увеличил боевую эффективность.

Благодаря появлению радиолокационных станций (РЛС) с активной антенной решеткой стало возможным передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой. При этом наличие одного такого самолета давало колоссальное преимущество, а кроме того, позволяло исключить самолет ДРЛО из боевых порядков. Су-30 оборудован РЛС Н011 Барс, которая обеспечивает обзор пространства, автоматическое обнаружение и сопровождение целей, в том числе в условиях близкого маневренного воздушного боя, наведение на них авиационных управляемых ракет типов (Р-77, Р-73, Р-27, Х-31, РВВ-АЕ), автоматическое радиолокационное картографирование местности.

Самолет несет модули радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые могут подавлять радары как средств ПВО, так и самолетов.

Кроме того, Су-30 оборудован оптическими станциями обнаружения целей, управление системами наведения вооружением встроено в шлем пилота, что позволяет переключать системы поиска целей буквально поворотом головы.

Самолет Су-30 имеет интегральную компоновку. В ее состав входит вытянутое трапециевидное крыло, оборудованное развитыми наплывами, плавно состыкуется с фюзеляжем, создавая единый корпус. Силовая установка представлена двумя двухконтурными турбореактивными двигателями АЛ-31Ф, которые помещены в отдельные мотогондолы и установлены под фюзеляжем на безопасном расстоянии, которое позволяет закрепить под ними две подвешиваемые ракеты. Воздухозаборники регулируемые и установлены под центропланом.

На самолете Су-30 отсутствует механическая проводка в продольных каналах системы управления. Ее заменили на систему дистанционного управления (СДУ). Истребитель имеет убирающееся трехопорное шасси, каждая стойка которого имеет по одному колесу.

Вооружение самолета составляют 30-мм встроенная пушка ГШ-30-1; шесть управляемых ракет средней дальности Р-77, Р-27Р или Р-27ЭР, Р-27Т или Р-27ЭТ с ТГС и шесть ракет ближнего боя Р-73 с ТГС; Свободнопадающие бомбы массой по 500 килограммов (до восьми единиц) или по 250 килограммов (28 единиц); контейнеры КМГ-У (до семи единиц) или блоки НАР С-13 и С-8 (до четырех единиц).

Главным заказчиком Су-30 стали войска ПВО, где можно было полностью проверить возможности патрулирования и дальнего перехвата. Однако в начале 1990-х годов все больше заказов стало поступать на ракетное оружие по типу "воздух-земля" и "воздух-корабль". Российские конструкторские бюро стали переходить на проектирование авианосителей данного оружия.

С 1993 года начались разработки различных модификаций истребителя Су-30.

В частности, рассматривался Су-30МК (модернизированный, коммерческий). Оснащенный бортовым радиоэлектронным оборудованием (БРЭО), самолет имел в наличии обновленную РЛС, которая могла не только обнаруживать несколько целей, но и различала их места расположения (на земле или под водой). На модели была установлена новая оптико-электронная прицельно-навигационная система с базой функций ЭВМ. Вмонтирована модернизированная система объективного контроля с фиксацией тактической обстановки и параметров систем.

В конце 1996 года был заключен первый договор на поставку в Индию ударных самолетов Су-30МКИ. В конструкции машины были изменены некоторые детали, в частности в состав БРЭО вошли допплеровско-когерентная РЛС "Топаз", СПО-32, комплекс оптико-электронной прицельной навигации, жидкокристаллические многофункциональные экраны, система ОК и приемник облучения РЛС цели "Пастель". Самым явным отличием воздушного аппарата является наличие всепогодного цифрового РЛС Н011М. Именно она является промежутком между истребителями четвертого и пятого поколения. Вторая опытная машина была сконструирована в 1997 года.

Су-30КИ представляет собой одноместный модифицированный истребитель, созданный на базе Су-27СК. Он отличается присутствием топливоприемника для заправки в воздухе. Все остальное оборудование отвечает базовой модели. Самолет оснащен ЭДСУ (СДУ-10), РПЛК-27, прицелом ОЕПС-27, системной индикацией СЕИ-31. Вооружение состоит из встроенной 30-миллиметровой пушки ГШ-301, ряда подвесок на 10 точек. Способен использовать ракеты Р-27, Р-73Е, ПТБ и ракеты класса "воздух — земля". Вооружение составляет 8000 килограммов. Силовая установка представлена двигателями АЛ-31Ф (тяга каждого 12 500 кг). Самолеты этого типа были поставлены ВВС Индии.

Су-30М2 — самолет, модернизированный из МиГ-29СМТ и Су-27. Благодаря проведенным работам может уничтожать надводные и наземные цели с помощью управляемых ракет вне зависимости от времени суток. Штатный индикатор заменили на многофункциональный с разноцветной жидкокристаллической МФИ-55. Индикатор функционирует в телевизионных и графических режимах. В кабинах оператора и летчика вмонтированы МФИ-55, что позволяет одинаково управлять самолетом.

Су-30МКК был создан на базе Су-30М2 и собран в марте 1999 года. Его создали в связи с заинтересованностью в обновлении воздушных сил КНР. Данная модификация отличается от базовой отсутствием ПГО и наличием двигателей УВТ. Оперение подобно самолету Су-35 с разницей в наличии мощной антенны УКВ. Также самолет оснастили РЛС класса Н001ВЭ, которая способна достигать области действия до 100 км передней полусферы и 40 км задней. Встроена новая система ведения групповых боевых действий, система управления самонаводящихся ракет разных классов. На крыльях — 12 точек подвески.

Су-30СМ — (серийный модернизированный) — последняя модификация многоцелевого тяжелого истребителя Су-30 поколения 4+. Первый полет Су-30СМ состоялся в сентябре 2012 года. Самолет оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Может использоваться для подготовки летчиков на перспективные многофункциональные сверхманевренные одноместные истребители. Модель хорошо зарекомендовала себя во время боевых действий в Сирии. Стоит на вооружении десяти стран мира.

Технические характеристики истребителя Су-30:

Экипаж — два человека;

Масса пустого самолета — 17 тысяч килограммов;

Масса нормальная взлетная — 24 тысячи килограммов;

Длина самолета — 21,94 метра;

Высота самолета — 6,36 метра;

Размах крыла — 14,7 метра;

Боевая нагрузка самолета — около 10 тонн;

Дальность полета у земли — 1270 километров, на высоте — 3000 километров;

Дальность полета без дозаправки — 3500 километров;

Максимальная скорость — у земли: 1350 км/ч (М=1,13), на высоте: км/ч 2 350 (М=1,9603);

Практический потолок — 17500 метров;

Тип двигателя — 2 ДТРД АЛ-З1Ф.

Всего было построено более 500 самолетов такого типа, они стоят на вооружении многих стран мира. Помимо России, это Ангола, Алжир, Венесуэла, Вьетнам, Индия, Индонезия, Казахстан, КНР, Малайзия, Уганда, Ирак.

С 2016 года на самолетах этого типа выступает пилотажная группа "Русские витязи".

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.