Делегация РФ не смогла добиться принятия консенсусного документа по ДНЯО

Делегация РФ: достичь консенсуса на сессии комитета по ДНЯО не удалось
МОСКВА, 12 августа/ Радио Sputnik. Российской делегации в Вене не удалось добиться принятия консенсусного документа по итогам сессии Подготовительного комитета Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сообщили представители делегации РФ.
Отмечается, что был принят только процедурный доклад.
Представитель делегации РФ выразил надежду на то, что в рамках последующих сессий государствам-участникам ДНЯО удастся разрешить хотя бы часть имеющихся противоречий.
Следующая обзорная конференция ДНЯО пройдет в Нью-Йорке в 2026 году, предыдущая также проходила в этом американском городе с 1 по 26 августа 2022 года.
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