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РИА Новости

Делегация РФ не смогла добиться принятия консенсусного документа по ДНЯО

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Зал заседания МАГАТЭ. Венский международный центр. Архивное фото
Зал заседания МАГАТЭ. Венский международный центр. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Hans Punz

Делегация РФ: достичь консенсуса на сессии комитета по ДНЯО не удалось

МОСКВА, 12 августа/ Радио Sputnik. Российской делегации в Вене не удалось добиться принятия консенсусного документа по итогам сессии Подготовительного комитета Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сообщили представители делегации РФ.

"В ходе заседаний были обсуждены актуальные вопросы в рамках трех "краеугольных камней" ДНЯО: ядерное разоружение, нераспространение ядерного оружия и мирное использование атомной энергии. Ввиду попыток западных стран использовать обзорный процесс для сведения своих политических счетов по вопросам, не имеющим отношения к целям ДНЯО, а также тенденциозной подачи ряда нераспространенческих сюжетов выйти на консенсусный итоговый документ не удалось", – приводит РИА Новости слова представителя российской делегации.

Отмечается, что был принят только процедурный доклад.

Представитель делегации РФ выразил надежду на то, что в рамках последующих сессий государствам-участникам ДНЯО удастся разрешить хотя бы часть имеющихся противоречий.

Следующая обзорная конференция ДНЯО пройдет в Нью-Йорке в 2026 году, предыдущая также проходила в этом американском городе с 1 по 26 августа 2022 года.

Радио Sputnik ранее рассказало, как белорусский лидер Александр Лукашенко оценил вероятность применения российского ядерного оружия.

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Страны
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
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