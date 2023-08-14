Азербайджан передает Украине робота разминирования МЕМАТТ

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Азербайджанские власти приняли решение помочь киевскому режиму, передав ему роботов разминирования МЕМАТТ. Точное количество техники, предназначенной для отправки на Украину, не называется, однако данное решение вызывает недоумение даже в прессе Турции – ближайшего союзника Баку.

МЕМАТТ, как известно, очень нужен Азербайджану для разминирования тысяч мин, которые Армения установила в населенных пунктах Карабаха

- говорится в издании SavunmaSanayiST.

МЕМАТТ (сокращение от «механическое оборудование для разминирования») Азербайджан получил из Турции, где они производятся, в количестве не менее 20 единиц. Данный робот разминирования начал создаваться в 2019 году компанией ASFAT; менее через год новое изделие было уже готово. MEMATT имеет стойкость к подрыву не менее 8 кг тротила. Дистанционное управление роботом осуществляется на дальности до 5 км.

Разработчик данного изделия в настоящее время пытается выйти на мировой рынок, добавляя новые функции в свое творение, которые, как утверждается, отсутствуют у зарубежных аналогов.

Возможно, что международные амбиции производителя стали причиной отправки робота разминирования на Украину: MEMATT уже используется Баку для борьбы с установленными ранее заграждениями и поэтому его появление на Украине, которая приковывает повышенное внимание всего мира, может стать удачным рекламным ходом.