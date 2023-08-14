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ТАСС

Глава британского штаба обороны посетил Киев

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Тони Радакин
Тони Радакин.
Источник изображения: translated.turbopages.org

Тони Радакин встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Начальник Штаба обороны Вооруженных сил (ВС) Великобритании адмирал Тони Радакин прибыл в Киев, где обсудил ситуацию в зоне боевых действий и запросы украинских войск о военной помощи. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

"Визит в Киев начальника Штаба обороны Великобритании адмирала сэра Тони Радакина. Конструктивная встреча с нашими британскими партнерами", - написал он в своем Telegram-канале. Залужный добавил, что подробно ознакомил адмирала Радакина с обстановкой на поле боя, с "наступательными и оборонительными" действиями ВСУ. "Обсудили насущные нужды украинской армии", - добавил главком ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в четверг, что провел закрытый разговор с представителями военного руководства Великобритании. Он добавил, что британские власти готовят новые оборонные пакеты для ВСУ, в частности систем противовоздушной обороны. Также в четверг глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Алексей Резников и представители командования ВСУ проинформировали военное руководство США о ситуации в зоне боевых действий. Американскую сторону на переговорах представляли помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, министр обороны Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марк Милли. Последний провел в режиме видеоконференции совместный разговор с Залужным и Радакином при участии верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американского генерала Кристофера Каволи, сообщил в пятницу официальный представитель КНШ Дейв Батлер. 

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Великобритания
США
Украина
Проекты
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