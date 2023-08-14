Войти
Известия.ru

Самолет Су-30 потерпел крушение в Калининградской области

610
0
-1
Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В Калининградской области потерпел крушение самолет Су-30, экипаж погиб

В Калининградской области 12 августа потерпел крушение самолет Су-30, экипаж погиб. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность, сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа.

Истребитель рухнул в безлюдной местности.

«12 августа при выполнении учебно-тренировочного полета в Калининградской области потерпел крушение в безлюдной местности самолет Су-30», — сказано в сообщении.

Уточняется, что самолет летел без боекомплекта.

По данным Telegram-канала «112», истребитель рухнул в Черняховском районе. Перед падением самолет пошел на снижение, затем раздался хлопок в воздухе, Су-30 накренился и упал.

По информации источника «Известий», самолет практически сгорел полностью, обломки находятся в радиусе 100 м.

Ранее, 17 июля, сообщалось о падении самолета Су-25 в Азовское море. Предварительной причиной крушения в пресс-службе Южного военного округа назвали отказ двигателя. Позже глава Ейского района Краснодарского края Роман Бублик заявил, что пилот воздушного судна погиб.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Су-25
Су-30
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
07.06.2023
Полетный рубеж: новая армия ВВС и ПВО прикроет западные границы России
14.09.2021
Авиация на учениях "Запад-2021" массированным ударом уничтожила более 50 целей
09.09.2021
Экипажи МиГ-31БМ ЦВО перелетели в Забайкальский край для выполнения боевых пусков ракет
22.02.2021
"Они уже перебрасывают корабли и самолеты": что происходит в Черном море
21.10.2015
Шестнадцать ударных дней
30.09.2015
В Сирию прибыла группа российских бомбардировщиков Су-34
25.08.2015
Воздушно-космические силы представят на МАКС-2015 все самые современные образцы авиационной техники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.08 20:03
Водка казино - VODKA CASINO
  • 14.08 19:53
  • 54182
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.08 19:44
  • 9
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 14.08 19:34
  • 6
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 14.08 19:06
  • 382
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 14.08 17:14
  • 2611
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 16:43
  • 1
В КВЦ "Патриот" начинает свою работу Международный военно-технический форум "Армия-2023"
  • 14.08 16:37
  • 0
Очередной признак подготовки Польши к ведению войны
  • 14.08 03:34
  • 7
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 14.08 00:41
  • 36
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 13.08 23:03
  • 8
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 13.08 22:45
  • 10
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 13.08 20:10
  • 37
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 11.08 14:06
  • 0
У поляков все готово к проведению стратегической наступательной операции
  • 11.08 11:18
  • 0
Выборы в Польше могут стать самыми НЕдемократическими в истории Европы