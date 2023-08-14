В России стартовало мелкосерийное производство дрона-камикадзе «Овод» 2.0

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После того, как эффективность применения дронов различного класса в ходе боевых действий стала очевидной, Россия начала наращивать разработку и производство отечественных БПЛА.

Одним из таких аппаратов является FPV-дрона-камикадзе «Овод», который уже активно применяется нашими военными на Запорожском и Авдеевском направлении. Оператор может управлять таким беспилотником в режиме реального времени, а изображение с камеры БПЛА транслируется на экран, видошлем или видеоочки.

Максимальная грузоподъемность российского дрона-камикадзе составляет 4 кг. Производитель позаботился о том, чтобы развертывание и применение «Овода» происходило максимально быстро, буквально «из коробки».

Между тем отечественные конструкторы не останавливаются на достигнутом. Руководитель проектной группы-производителя вышеупомянутого дрона Андрей Иванов рассказал РИА Новости о начале мелкосерийного производства БПЛА «Овод» 2.0.

С его слов, данная версия беспилотника получила ряд обновлений, включая новую винтомоторную группу, усовершенствованную электронную начинку и еще кое-что интересное, о чем нельзя рассказывать.

В то же время Иванов добавил, что новый дрон-камикадзе пока будет производиться ограниченной серией. «Рабочей лошадкой» по-прежнему остается первая версия беспилотника, стоимость которой составляет около 40 тысяч рублей. «Овод» 2.0 будет стоить примерно на 25 тысяч дороже.