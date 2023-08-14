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Военное обозрение

«Продемонстрировано отставание от России»: в алжирской прессе оценили применение западного оружия ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Западные образцы вооружений показали ограниченную эффективность на украинском театре военных действий, продемонстрировав проблемы, сопровождающие разработку ударных систем в странах НАТО.

Упор делается на создание «супероружия». Оно позволяет уничтожать армии государств с ограниченным военным потенциалом (Афганистан, Ирак, Ливия). В то же время эффективность их применения против современных армий с передовыми системами ПВО и РЭБ не так высока

- говорится в алжирском издании MENA Defense.

Как отмечается, наибольшее противодействие вооружениям НАТО оказывают российские системы ПВО и РЭБ. При этом в ходе СВО российские военные и производители оружия получают ценную информацию о реальных возможностях западных образцов, что было бы невозможно в мирное время. В результате эти сведения позволяют значительно повысить эффективность использования российских систем против военной техники НАТО, адаптируя их к проверенным на ТВД угрозам.

Со слов автора, неудачное применение современной западной военной техники на Украине, в том числе из-за недостаточной квалификации командования и личного состава ВСУ, может нанести ущерб репутации оборонных предприятий стран НАТО. Результаты применения западного оружия на Украине свидетельствуют о том, что возможности современных средств противодействия не были учтены при их проектировании и разработке.

Уничтожение современного западного оружия, поставляемого Украине, становится рекламным аргументом в пользу российского оружия, демонстрируя значительное отставание Запада от России в ряде областей (ПВО, РЭБ, гиперзвуковые ударные системы) и подрывает конкурентоспособность западных производителей

- дается оценка в алжирской прессе.

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Страны
Афганистан
Ирак
Ливия
Россия
Украина
Проекты
NATO
ГЗЛА
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