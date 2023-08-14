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ТАСС

Шойгу проинспектировал готовность соцобъектов для военных на архипелаге Новая Земля

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Архипелаг Новая Земля
Архипелаг Новая Земля.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Как сообщили в Минобороны, в настоящее время готовятся к сдаче три жилых дома для военнослужащих и членов их семей

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал готовность объектов социальной инфраструктуры в поселке Белушья Губа архипелага Новая Земля (Архангельская область). Об этом сообщили в военном ведомстве.

Белушья Губа - поселок городского типа, главный постоянный населенный пункт архипелага Новая Земля, находится на острове Южном. Гражданское население составляет около 2,5 тыс. человек.

"Сергей Шойгу проинспектировал готовность объектов социальной инфраструктуры в поселке Белушья Губа архипелага Новая Земля. В данном населенном пункте расположена самая северная школа в России. Образовательное учреждение рассчитано на обучение более 250 школьников в одну смену. В школе оборудованы два спортивных зала и столовая", - сказали в Минобороны.

В МО РФ уточнили, что сейчас готовятся к сдаче три жилых дома для военнослужащих и членов их семей, еще один дом в стадии строительства. В прошлом году по решению Шойгу на Новой Земле был построен и сдан в эксплуатацию детский сад. Дошкольное учреждение занимает площадь более 6 тыс. кв. м. Для каждой возрастной группы есть отдельная игровая площадка, а в здании детского сада - помещения для групп, зимний сад, спортзал, бассейн, музыкальный зал, фотарий, соляная пещера.

Как сообщалось, министр обороны проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота, а также вместе с главой Росатома Алексеем Лихачевым совершил облет объектов Центрального полигона РФ.

Центральный полигон РФ на архипелаге Новая Земля между Баренцевым и Карским морями был создан в 1954 году. По данным МО РФ, в период с 1954 по 1990 год на нем было проведено 132 испытания атмосферных, подземных, подводных, надводных, а также наземного взрывов ядерного оружия. Их суммарная мощность составляет 94% от мощности всех произведенных в СССР ядерных взрывов. Полигон занимает территорию в 90,2 тыс. кв. км, из них 55 тыс. кв. км приходится на сушу. Включает три основные площадки: залив Черная губа, южный берег пролива Маточкин Шар и Д-II Северный испытательный полигон "Новая Земля" на полуострове Сухой Нос.

В феврале 1992 года Государственный центральный полигон Министерства обороны СССР в соответствии с указом № 194 президента Бориса Ельцина был переименован в Центральный полигон Российской Федерации. В 1998 году передан 12-му Главному управлению Минобороны. Основными задачами Центрального полигона РФ на современном этапе являются подготовка и проведение испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники. 

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