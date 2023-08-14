Шойгу проинспектировал арктические гарнизоны Северного флота

Минобороны: Шойгу проверил российскую группировку войск в арктической зоне

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота и проверил организацию служебной деятельности на Новой Земле. Об этом в субботу, 12 августа, сообщили в МО РФ.

«Глава российского военного ведомства проверил организацию служебной деятельности и выполнение задач по предназначению специальных подразделений и частей, дислоцированных на архипелаге Новая Земля, в том числе готовность к действиям по охране и обороне особо важных объектов», — говорится в сообщении.

Совместно с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым Шойгу облетел объекты Центрального полигона. С 1954 по 1990 год на нем было проведено 132 испытания ядерного оружия, а их суммарная мощность составила 94% от мощности всех произведенных в СССР ядерных взрывов. Сейчас главной задачей полигона является подготовка и проведение испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники, сообщили в МО.

Кроме того, министр обороны проинспектировал готовность социальной инфраструктуры в поселке Белушья Губа архипелага Новая Земля, в том числе самую северную школу в России. В 2022 году по решению Шойгу на архипелаге был построен детский сад, уточняется в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, безопасность судоходства и морской экономической деятельности России по трассе Северного морского пути в Арктике обеспечивает группировка, созданная на основе кораблей соединений Кольской флотилии Cеверного флота.

Для решения задач в арктической зоне Северного Ледовитого океана из города Североморска — главной базы Северного флота, — вышел отряд боевых кораблей в составе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», большого десантного корабля «Александр Отраковский», спасательного буксира «Алтай» и танкера «Сергей Осипов», рассказали в ведомстве.

«Кроме того, в ходе учебно-боевой подготовки сводная авиагруппа истребителей-перехватчиков МиГ-31 авиации Северного флота выполняет задачи дежурства по противовоздушной обороне, ведению воздушной разведки и прикрытию войск и сил, действующих в арктической зоне», — добавили в ведомстве.

Круглосуточное дежурство в арктической зоне ответственности Северного флота несут специалисты радиотехнических войск, экипажи истребительной авиации и отряды боевых кораблей, уточнили в Минобороны.

Ранее стало известно, что в составе Северного флота будет сформирована новая общевойсковая армия. Как рассказал 3 июля завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко, формирование новой армии особенно актуально из-за нестабильности в Европе.

Объединение развернут на базе армейского корпуса. В состав армии войдут мотострелковые бригады, полки и дивизии. Их личный состав обучат ведению боевых действий в условиях Заполярья.