Войти
Военное обозрение

КНДР показала ракету, похожую на американскую ПТУР Hellfire

419
0
0

Источник изображения: topwar.ru

27 июля в Пхеньяне состоялся очередной грандиозный военный парад с участием министра обороны РФ Сергея Шойгу. Показанная на нем техника детально разбирается военными обозревателями.

Как указывается в издании 21AAR, с 2018 года в северокорейских разработках начал просматриваться «фетиш» в отношении западных изделий. Он выражается в копировании боевых систем, прежде всего американских. На этот раз, в частности, был показан продукт, очень схожий с ПТУР Hellfire.

Ракетами, напоминающими AGM-114 Hellfire и AGM-114R Hellfire II от Lockheed Martin, были вооружены несколько типов беспилотников. Армия США позиционирует данные ПТУР как средство нанесения высокоточных ударов по бронированным целям класса «воздух-земля».

Таким образом, КНДР стала третьей страной, скопировавшей данное американское изделие. До этого китайская компания Norinco представила семейство ракет Blue Arrow, в котором модификация Blue Arrow 7 в наибольшей мере схожа с Hellfire. Иранская оборонка постоянно показывает линии по производству ПТУР, включая Hellfire, переименованный в Qaem Ghaem.

Привлекательность обладания этими ракетами заключается в их дальности, которая может достигать 8 км, а также разнообразии систем наведения и полезной нагрузки. С появлением реплик Hellfire КНДР стала обладателем высокоточных противотанковых боеприпасов

- говорится в издании.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
КНДР
Россия
США
Продукция
AGM-114
Компании
Lockheed-Martin
Norinco
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
Похожие новости
31.07.2023
Блинкен предположил, что Шойгу в КНДР мог договариваться о поставках вооружения
23.08.2022
Вооружающая среда: чем запомнилась «Армия-2022»
25.05.2020
Советское наследие Америки
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
12.02.2018
Чем запомнится Singapore Airshow 2018 для России
07.06.2017
"Премьер" дальнего видения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.08 20:03
Водка казино - VODKA CASINO
  • 14.08 19:53
  • 54182
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.08 19:44
  • 9
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 14.08 19:34
  • 6
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 14.08 19:06
  • 382
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 14.08 17:14
  • 2611
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 16:43
  • 1
В КВЦ "Патриот" начинает свою работу Международный военно-технический форум "Армия-2023"
  • 14.08 16:37
  • 0
Очередной признак подготовки Польши к ведению войны
  • 14.08 03:34
  • 7
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 14.08 00:41
  • 36
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 13.08 23:03
  • 8
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 13.08 22:45
  • 10
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 13.08 20:10
  • 37
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 11.08 14:06
  • 0
У поляков все готово к проведению стратегической наступательной операции
  • 11.08 11:18
  • 0
Выборы в Польше могут стать самыми НЕдемократическими в истории Европы