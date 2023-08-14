КНДР показала ракету, похожую на американскую ПТУР Hellfire

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27 июля в Пхеньяне состоялся очередной грандиозный военный парад с участием министра обороны РФ Сергея Шойгу. Показанная на нем техника детально разбирается военными обозревателями.

Как указывается в издании 21AAR, с 2018 года в северокорейских разработках начал просматриваться «фетиш» в отношении западных изделий. Он выражается в копировании боевых систем, прежде всего американских. На этот раз, в частности, был показан продукт, очень схожий с ПТУР Hellfire.

Ракетами, напоминающими AGM-114 Hellfire и AGM-114R Hellfire II от Lockheed Martin, были вооружены несколько типов беспилотников. Армия США позиционирует данные ПТУР как средство нанесения высокоточных ударов по бронированным целям класса «воздух-земля».

Таким образом, КНДР стала третьей страной, скопировавшей данное американское изделие. До этого китайская компания Norinco представила семейство ракет Blue Arrow, в котором модификация Blue Arrow 7 в наибольшей мере схожа с Hellfire. Иранская оборонка постоянно показывает линии по производству ПТУР, включая Hellfire, переименованный в Qaem Ghaem.

Привлекательность обладания этими ракетами заключается в их дальности, которая может достигать 8 км, а также разнообразии систем наведения и полезной нагрузки. С появлением реплик Hellfire КНДР стала обладателем высокоточных противотанковых боеприпасов

- говорится в издании.