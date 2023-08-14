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РИА Новости

Началось производство новой версии российского дрона-камикадзе "Овод"

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Дрон-камикадзе "Овод"
Дрон-камикадзе "Овод".
Источник изображения: © РИА Новости

Вторую версию российского дрона-камикадзе "Овод" запустили в производство

ТУЛА, 12 авг — РИА Новости. В России запустили мелкосерийное производство второй версии FPV-дрона-камикадзе "Овод", сообщил РИА Новости руководитель проектной группы-производителя Андрей Иванов.

"Разработано и запущено в мелкосерийное производство беспилотное воздушное судно "Овод" версии 2.0. <…> Это устройство с модифицированной электронной начинкой, с новой винтомоторной группой, а также с рядом "диковин", о которых нельзя говорить", — сказал он.

Разработчик пояснил, что основным рабочим устройством тем не менее остается первая модификация "Овод".

"Изначально ("Овод". — Прим. ред.) подготовлен максимально трепетным и тщательным образом для применения прямо с коробки. Здесь (в комплекте поставки. — Прим. ред.) есть все необходимое для того, чтобы сократить время развертывания, снаряжения, ну и, соответственно, применения", — добавил собеседник агентства.

"Овод" работает по принципу First Person View (FPV, вид от первого лица) — оператор, управляющий им, может в режиме реального времени видеть изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков. Стоимость "Овода" первой модификации — около 40 тысяч рублей, второй — около 65 тысяч. Российские военные активно применяют "Оводы" в СВО на Авдеевском и Запорожском направлениях.

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Страны
Россия
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