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ТАСС

"Ремдизель" на "Армии-2023" покажет две новые модификации тягачей МТ-ЛБ

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Военный тягач МТ-ЛБ
Военный тягач МТ-ЛБ.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба АО "Ремдизель"

В компании уточнили, что Минобороны РФ ранее предложило расширить применение машин этого семейства, в том числе сделав их носителями различного дополнительного вооружения

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. АО "Ремдизель" после посещения министром обороны РФ Сергеем Шойгу производства в Набережных Челнах по предложению военного ведомства разработало два новых варианта многоцелевых легких бронированных тягачей МТ-ЛБ: санитарный и оснащенный зенитной установкой. Обе модификации будут представлены на предстоящем форуме "Армия-2023", сообщили ТАСС в компании.

Там пояснили, что руководство министерства предложило расширить применение машин семейства МТ-ЛБ, в том числе сделав их носителями различного дополнительного вооружения и оборудования с унифицированными местами крепления.

"В развитие этого предложения Главное автобронетанковое управление (ГАБТУ) МО инициировало работу по созданию съемной унифицированной платформы на крышу десантно-грузового отделения. По результатам разработки АО "Ремдизель" изготовило два комплекта единых унифицированных платформ: МТ-ЛБ с комплектом санитарного оборудования и МТ-ЛБВМ с 23-миллиметровой зенитной установкой ЗУ-23-2. Они будут представлены на форуме "Армия-2023", - рассказали в "Ремдизеле".

Первый вариант транспортера предназначен для эвакуации раненых внутри машины и на крыше, он оборудован специальными приспособлениями для транспортирования лежачих раненых, креплениями носилок внутри и снаружи, местами для комплекта санитарных принадлежностей. При этом есть возможность демонтировать комплект санитарного оборудования и установить на унифицированную платформу легкое вооружение: пулемет "Корд", гранатомет АГС-17 или противотанковый ракетный комплекс "Фагот". Аналогичное вооружение можно быстро установить и на машину в варианте с зенитной установкой.

В "Ремдизеле" добавили, что унифицированную платформу можно установить на все модификации МТ-ЛБ, предварительно доработав под нее. В результате на машину можно поставить дополнительное вооружение и оборудование, не предназначенные для этого места унифицированной платформы, при помощи элементов крепления, входящих в комплект.

Шойгу посетил мощности "Ремдизеля" в Набережных Челнах 11 июля, где заявил в том числе о заинтересованности Минобороны в модернизации парка бронетранспортеров МТ-ЛБ. Он отметил, что необходимо создать более современную машину, и напомнил, что в стране достаточно активно восстанавливается старый парк советских времен.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" пройдет с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Участие своих официальных военных делегаций в форуме подтвердили более 60 государств. C 15 по 17 августа форум будет работать для специалистов, делегаций иностранных государств и для проведения мероприятий научно-деловой программы. Для массового посещения он будет открыт с 18 по 20 августа. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

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Россия
Продукция
АГС-17
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