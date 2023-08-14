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ТАСС

NYT: потери ВСУ с начала конфликта составили не менее 150 тыс. человек

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Источник изображения: AP Photo/ Libkos, архив

Газета отмечает, что Украина нуждается в пополнении рядов вооруженных сил

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины, по оценкам западных чиновников и аналитиков, превысили с февраля 2022 года 150 тыс. человек убитыми и ранеными. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times.

Она отмечает, что в свете потерь особое значение приобретает вопрос комплектации войск, решить который пытается президент Украины Владимир Зеленский, ранее в тот же день объявивший об отставке руководителей областных военкоматов на фоне сообщений о коррупции. В настоящее время, указывает издание, значительную часть военнослужащих все еще составляют добровольцы и профессиональные военные, однако ввиду больших потерь во время контрнаступления на юге, а также для защиты других участков фронта, в частности под Купянском (Харьковская область), Украине необходимо существенно пополнить ряды своих вооруженных сил. Однако подлежащие мобилизации лица дают взятки сотрудникам военкоматов, чтобы избежать военной службы, и пытаются покинуть страну.

The New York Times приводит данные украинской погранслужбы, которая ежедневно задерживает в среднем по 20 человек, пытающихся незаконно выехать за рубеж. А в 2022 году властям страны пришлось ввести запрет на раздачу повесток на КПП, АЗС и в общественных местах под давлением общественности, подчеркивается в материале.

Газета также отмечает, что решение Зеленского о военкомах вызывает у части украинцев скептицизм. Она приводит мнение военнослужащего одного из батальонов территориальной обороны, который говорит, что о коррупции в военкоматах было давно известно и что "те, кто хотят избежать мобилизации, все равно это сделают". 

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Украина
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