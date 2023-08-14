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Известия.ru

Посол РФ назвал последствия при дальнейшей накачке оружием Украины

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Источник изображения: Фото: соцсети

Посол РФ Келин: Украина при накачке оружием превратится в «несостоявшееся государство»

Украина, в случае продолжения ее накачки западным вооружением, превратится в «несостоявшееся государство», заявил 11 августа египетскому телеканалу Al-Qahera News посол России в Лондоне Андрей Келин. Интервью опубликовано на YouTube-канале посольства.

«Я вижу только два выхода из этой ситуации (из конфликта. — Ред.). Если будет продолжаться накачка вооружением Украины и если будут продолжаться атаки и боевые действия со стороны Украины, то это закончится тем, что Украина окажется несостоявшимся государством», — сказал посол.

По его словам, это страшно, поскольку восстанавливать страну будет некому и средств на это не будет.

Он обратил внимание на то, что Россия ценит усилия всех стран, в том числе африканских, по разрешению украинского конфликта, но сейчас инициативы, которая бы могла дать реалистичный выход из данного кризиса, нет.

Келин отметил, что договоренность, которая будет одобрена и принята Россией, должна предполагать отсутствие угроз для РФ со стороны Киева. Также должны быть обеспечены безопасность и все условия для русскоговорящих и признаны современные территориальные реалии.

Агентство Reuters 7 августа сообщило, что США отправят Украине вооружение на сумму $200 млн. В пакет помощи войдут в том числе оборудование для разминирования, противотанковое оружие TOW и AT4, орудия и боеприпасы и перехватчики ПВО.

На следующий день официальный представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Белый дом объявит о новом пакете военной помощи Украине на текущей неделе.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в турецком Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже, в октябре, Киев официально отказался от контактов с Москвой. Тогда президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Путиным.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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