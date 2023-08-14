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ТАСС

"Луна-25" передаст снимки естественного спутника Земли в первые часы после посадки

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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с автоматической космической станцией "Луна-25" с космодрома Восточный
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с автоматической космической станцией "Луна-25" с космодрома Восточный.
Источник изображения: Сергей Савостьянов/ ТАСС

На автоматической станции установлена система камер, с помощью которой при стыковке будут видны лунные камни и окрестности аппарата, рассказали в Институте космических исследований РАН

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Первые снимки полярной Луны будут переданы с автоматической станции "Луна-25", запущенной с космодрома Восточный 11 августа, в первые часы после посадки. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Института космических исследований РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы академик Лев Зеленый.

"В первые часы после посадки аппарата на поверхность Луны будут включены камеры и передан сигнал на Землю. Они будут снимать панораму, но особых красот мы не ожидаем. Мы увидим лунные камни, окрестности аппарата. Надеемся, это будут одни из первых изображений полярной Луны", - сказал Зеленый.

По словам ученого, на аппарате установлена система камер, включающая обзорные и панорамные устройства. Они будут работать и во время посадки, и сразу после нее.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:10 мск 11 августа. 16 августа аппарат должен выйти на окололунную орбиту, 21 августа ожидается его мягкая посадка.

Автоматическая станция является первым отечественным аппаратом в современной России, который отправился на естественный спутник Земли. Цель проекта - исследования Луны в районе южного полюса. 

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