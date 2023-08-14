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ТАСС

ЕС с февраля поставил Украине 223,8 тыс. артиллерийских снарядов

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Источник изображения: AP Photo/ Alex Brandon, архив

Всего Киеву планируют передать 1 млн боеприпасов до конца 2023 года

БРЮССЕЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Евросоюз за последние полгода передал Украине 223,8 тыс. артиллерийских снарядов и 2,3 тыс/ ракет суммарной стоимостью €1,1 млрд. Об этом сообщил в пятницу Agence France-Presse (AFP) представитель дипломатической службы ЕС Петер Стано.

Агентство отмечает, что речь идет о поставках в рамках плана, утвержденного 9 февраля, цель которого - передача Киеву 1 млн снарядов до конца 2023 года, на что Евросоюз выделил €2 млрд.

"Страны ЕС поставили Киеву примерно 223,8 тыс. артиллерийских снарядов (для дальнобойной самоходной артиллерии, корректируемых боеприпасов и минометных мин), а также 2,3 тыс. ракет всех типов. Суммарная стоимость этих боеприпасов составляет €1,1 млрд", - цитирует AFP представителя сообщества.

Европейский план передачи Украине 1 млн боеприпасов разбит на две части. Первая фаза, длившаяся с начала февраля до конца мая, предусматривала выкуп у всех стран ЕС максимального количества из уже имеющихся в их распоряжении снарядов и ракет и их немедленную отправку Киеву для поддержки контрнаступления. На эти нужды из Европейского фонда мира был выделен €1 млрд.

Вторая фаза, охватывающая период с мая до конца года, предполагает размещение заказов на производство новых снарядов и ракет специально для Украины, на что ЕС выделил еще €1 млрд. Именно эта работа и ведется в настоящее время, ее курирует еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. 

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