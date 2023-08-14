WSJ узнала о сопротивлении Египта призывам США поставлять оружие Киеву

WSJ: Египет отказался поставлять оружие Украине, несмотря на давление США

Египет сопротивляется призывам со стороны правительства США поставлять оружие на Украину. Об этом написала газета Wall Street Journal (WSJ) в пятницу, 11 августа, со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что в начале украинского конфликта Каир якобы планировал отправить ракеты в Россию, но отказался от этих планов в начале текущего года под давлением Вашингтона. При этом никаких доказательств этой информации авторы статьи не приводят.

«Чиновники США, среди которых был министр обороны Ллойд Остин, попросили Египет вместо этого поставлять оружие Киеву, стремясь помочь украинскому правительству преодолеть нехватку боеприпасов», — пишет издание со ссылкой на неназванных чиновников.

Теперь же Каиру, как отмечают авторы, приходится сопротивляться просьбам Вашингтона об отправке Киеву вооружения.

«После того как Египет согласился не отправлять оружие в Россию, теперь он сопротивляется просьбам высокопоставленных руководителей США отправить его на Украину, говорят египетские и американские официальные лица, что создает препятствие для усилий администрации (президента США Джо) Байдена по созданию оружия для украинского контрнаступления», — говорится в статье.

Как заявили изданию высокопоставленные источники из Египта, Каир не планирует отправлять оружие на Украину.

В этот же день о своем нежелании пересматривать отказ от поставок вооружения Киеву и отношение к украинскому кризису в целом заявили в Венгрии. В венгерском кабмине указали на то, что Будапешт не желает быть вовлеченным в конфликт.

Там также отметили, что западные партнеры Будапешта в последнее время усиливают дипломатическое и политическое давление на Венгрию по разным причинам — в том числе из-за позиции Будапешта по взаимодействию с Москвой. Отказ Венгрии поставлять вооружения и предоставлять территорию для его транзита часто представляется в западных медиа как пророссийская позиция. При этом в кабмине Венгрии отметили, что страна подходит к диалогу с РФ из соображений прагматизма.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой объявил глава государства Владимир Путин. Решение о ее проведении было принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.