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ТАСС

Медведев ответил на слова Дуды о "дешевом средстве" против "российского империализма"

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Зампред Совбеза РФ призвал Украину восхищаться "своими братьями и союзниками"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды о потерях украинской стороны в ходе специальной военной операции.

В частности, Дуда в интервью The Washington Post заявил , что "прямо сейчас российский империализм можно остановить дешево, потому что американские солдаты не умирают". "Эй, вы, в Киеве! Во что бы то ни стало восхищайтесь своими братьями и союзниками! Они всего лишь животные", - написал Медведев в англоязычном аккаунте соцсети X ( ранее Твиттер). Политик также продублировал пост на украинском языке.

Дуда ответил на вопросы газеты 1 августа, однако текст интервью был опубликован 10 августа. В числе прочего президент Польши отметил, что у Украины сейчас недостаточно оружия, чтобы изменить баланс сил на поле боя и одержать верх. 

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Страны
Польша
Россия
США
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
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