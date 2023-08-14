Болгария заключила контракт на ремонт истребителей МиГ-29 Польшей

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Польская оборонка отремонтирует двигатели, которыми оснащены болгарские истребители МиГ-29.

Как сообщает Минобороны Болгарии, соответствующий контракт стоимостью 9,55 млн евро заключен с компанией WZL № 2 S.A., имеющей мощности (на заводе в Быгдоще) и компетенции для проведения необходимых работ. Данное соглашение позволит сохранить истребительную авиацию до тех пор, пока София не введет в эксплуатацию F-16.

Болгария заказала две партии по 8 единиц F-16C/D Block 70/72, что позволит ей сформировать полноценную эскадрилью, способную контролировать воздушное пространство страны. Однако поставки новых самолетов задерживаются: первые из них появятся не в 2023 году, как планировалось изначально, а не раньше 2025 года.

Это поставило Болгарию в ситуацию, когда авиация может полностью потерять способность защищать небо страны. В ВВС осталось несколько неисправных МиГ-29 и до десятка не подходящих для выполнения этой задачи штурмовиков Су-25. Контракт с польской оборонкой позволит продлить срок эксплуатации МиГов и решит эту проблему.

Несмотря на большой опыт работы по МиГ-29, WZL № 2 S.A. может при выполнении соглашения столкнуться с рядом проблем, так как предприятие переключается на ремонт истребителей F-16 и военно-транспортных самолетов C-130 Hercules.