ОАК представит свои разработки на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"

ЦАМТО, 11 августа. Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК" в составе Госкорпорации Ростех) примет участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2023", который пройдет с 14 по 20 августа.

Продукция ОАК будет представлена как в Демоцентре ОАК на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот", так и на аэродроме "Кубинка". Главным событием этого года станет демонстрация самолета МиГ-35 в непосредственной близости от главного входа в павильоны выставки.

В Демоцентре ОАК будет представлена мультимедийная экспозиция и линейка выпускаемых предприятиями корпорации самолетов боевой, транспортной, стратегической и специальной авиации в виде моделей Су-34, Су-35, Су-57, Су-30СМ, Як-130, Як-152, Ил-78МК-90А, Ил-76МД-90А, Ил-112В, Ту-160, Ту-22М3, Ту-95МС, МиГ-31, МиГ-35, МиГ-29К и Бе-200. Интерактивные информационные панели позволят посетителям ознакомиться с характеристиками самолетов.

На аэродроме "Кубинка" в рамках статической экспозиции будет представлена часть модельного ряда серийно производимых и модернизируемых предприятиями ОАК самолетов, в том числе самолет Як-130 в новой корпоративной ливрее ОАК Яковлев.

В рамках форума в Демоцентре ОАК на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот" организована специальная историческая экспозиция, посвященная 90-летию основания КБ им. С.В.Ильюшина. Юбилей знаменитое КБ отметило в январе 2023 года. Экспозиция освещает основные моменты пути развития знаменитого конструкторского бюро, создавшего уникальные образцы авиационной техники.

На форуме предусмотрена активная деловая программа, включающая переговоры и представление авиатехники потенциальным заказчикам. Представители корпорации примут участие в работе форума, запланирован ряд мероприятий кадрового характера с участием сотрудников филиалов и дочерних обществ ОАК.

Участие в военно-техническом форуме "Армия" дает ОАК возможность совместно с Минобороны России представить российской и международной аудитории новейшие разработки в области военной авиатехники, продемонстрировать потенциал российской авиационной промышленности, а также способствует продвижению продукции корпорации на мировой рынок.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".