Войти
ЦАМТО

ОАК представит свои разработки на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"

616
0
0
Истребители Су-30СМ
Истребители Су-30СМ.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

ЦАМТО, 11 августа. Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК" в составе Госкорпорации Ростех) примет участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2023", который пройдет с 14 по 20 августа.

Продукция ОАК будет представлена как в Демоцентре ОАК на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот", так и на аэродроме "Кубинка". Главным событием этого года станет демонстрация самолета МиГ-35 в непосредственной близости от главного входа в павильоны выставки.

В Демоцентре ОАК будет представлена мультимедийная экспозиция и линейка выпускаемых предприятиями корпорации самолетов боевой, транспортной, стратегической и специальной авиации в виде моделей Су-34, Су-35, Су-57, Су-30СМ, Як-130, Як-152, Ил-78МК-90А, Ил-76МД-90А, Ил-112В, Ту-160, Ту-22М3, Ту-95МС, МиГ-31, МиГ-35, МиГ-29К и Бе-200. Интерактивные информационные панели позволят посетителям ознакомиться с характеристиками самолетов.

На аэродроме "Кубинка" в рамках статической экспозиции будет представлена часть модельного ряда серийно производимых и модернизируемых предприятиями ОАК самолетов, в том числе самолет Як-130 в новой корпоративной ливрее ОАК Яковлев.

В рамках форума в Демоцентре ОАК на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот" организована специальная историческая экспозиция, посвященная 90-летию основания КБ им. С.В.Ильюшина. Юбилей знаменитое КБ отметило в январе 2023 года. Экспозиция освещает основные моменты пути развития знаменитого конструкторского бюро, создавшего уникальные образцы авиационной техники.

На форуме предусмотрена активная деловая программа, включающая переговоры и представление авиатехники потенциальным заказчикам. Представители корпорации примут участие в работе форума, запланирован ряд мероприятий кадрового характера с участием сотрудников филиалов и дочерних обществ ОАК.

Участие в военно-техническом форуме "Армия" дает ОАК возможность совместно с Минобороны России представить российской и международной аудитории новейшие разработки в области военной авиатехники, продемонстрировать потенциал российской авиационной промышленности, а также способствует продвижению продукции корпорации на мировой рынок.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бе-200
Ил-112
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Ил-78
Ил-78МК
МиГ-29К
МиГ-31
МиГ-35
ПАК ФА
Су-30
Су-34
Су-35
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
Як-130
Як-152
Компании
Ил
Минoбороны РФ
ОАК
Похожие новости
16.08.2022
В парке "Патриот" открывается форум "Армия-2022"
12.08.2022
Истребитель пятого поколения Су-57 покажут гостям парка "Патриот" на форуме "Армия-2022"
12.08.2022
ОАК представит свои разработки на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022"
20.03.2019
Самолет в светлое будущее
16.12.2014
Обретая небо
21.02.2011
ОАК: сложное наследство, беспокойное будущее
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.08 20:03
Водка казино - VODKA CASINO
  • 14.08 19:53
  • 54182
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.08 19:44
  • 9
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 14.08 19:34
  • 6
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 14.08 19:06
  • 382
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 14.08 17:14
  • 2611
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 16:43
  • 1
В КВЦ "Патриот" начинает свою работу Международный военно-технический форум "Армия-2023"
  • 14.08 16:37
  • 0
Очередной признак подготовки Польши к ведению войны
  • 14.08 03:34
  • 7
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 14.08 00:41
  • 36
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 13.08 23:03
  • 8
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 13.08 22:45
  • 10
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 13.08 20:10
  • 37
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 11.08 14:06
  • 0
У поляков все готово к проведению стратегической наступательной операции
  • 11.08 11:18
  • 0
Выборы в Польше могут стать самыми НЕдемократическими в истории Европы