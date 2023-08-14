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РИА Новости

Ермак заявил о начале консультаций по гарантиям безопасности с Британией

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Глава администрации президента Украины Андрей Ермак на брифинге в Киеве
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак на брифинге в Киеве.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Ермак: Киев начал консультации по гарантиям безопасности с Лондоном

МОСКВА, 11 августа/ Радио Sputnik. Украина приступила к консультациям с Великобританий по поводу предоставления стране гарантий безопасности, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Как он отметил в эфире телемарафона, декларация, согласованная на встрече в Вильнюсе странами Большой семерки формирует "минимум гарантий, которые дают возможность достичь обороноспособности" Украины.

"После консультаций с американскими коллегами начали консультации с Великобританией... Сегодня состоялась содержательная беседа", – цитирует Ермака РИА Новости.

Обсуждение затронуло также санкционную политику, финансовую поддержку Украины и обмен разведданными. По словам Ермака, киевская власть намерена до конца года оформить как можно больше соглашений со странами-подписантами декларации.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о подготовке пакета гарантий безопасности Украины на период до вступления в НАТО. В ближайшее время Киев подпишет ряд двухсторонних соглашений с США и еще с 12 европейскими странами.

Радио Sputnik сообщало, что консультации по гарантиям безопасности для Украины начнутся до конца лета.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Украина
Проекты
NATO
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