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Военное обозрение

Французская армия возвращается к использованию мулов

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Источник изображения: topwar.ru

Западная оборонка уже не первый год пытается создать роботизированные аппараты, предназначенные для перевозки грузов. Так, в 2014 году Корпус морской пехоты США в ходе учений RIMPAC испытывал изделие от компании Boston Dynamics на четырех «лапах» при переброске матчасти по пересеченной местности.

Только эксперимент оказался недолгим: эта машина была такой же незаметной, как газонокосилка

- отмечается в издании Opex360, имея ввиду высокий уровень шума, сопровождавший ее работу.

Как указывается в издании, несмотря на это, данную идею продолжили развивать, однако делая упор на более классические конструкции. Например, эстонская компания Milrem Robotics предложила изделие THeMIS на гусеничном ходу, а французская Shark Robotics – аппарат Barakuda на колесном шасси.

Но подобным роботам если и комфортно на не очень крутой местности, то с узкими горными тропами дело обстоит иначе

- указывается в прессе.

На этом фоне французские войска возвращаются к использованию обычных мулов, которых, к примеру, продолжают эксплуатировать в ВС Индии.

От данных животных армия Франции отказалась в 1970-х годах. Но в последнее время она снова проявляет интерес к ним

- говорится в издании.

С 2020 года в 7-м батальоне альпийских стрелков проводятся эксперименты с мулами, пытаясь овладеть утраченной тактикой.

Мулы позволяют перемещать провизию, боеприпасы, [легкую] артиллерию или раненых через очень труднодоступную местность, например, как в Афганистане. Это простое, а значит, гарантирующее надежность средство перевозки

- заявляют военные.

В последнее время к использованию мулов подключился и Иностранный легион, подразделения которого проводили недавно маневры в высокогорье. В частности, эти вьючные животные, способные принять на себя груз в 120 кг, перевозили минометы.

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Страны
Афганистан
Индия
США
Франция
Компании
Boston Dynamics
Проекты
2020-й год
Военные учения
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