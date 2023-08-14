Канцлер ФРГ прокомментировал дискуссии о поставках Украине крылатых ракет Taurus

Олаф Шольц отметил, что пока в этом вопросе ничего не изменилось

БЕРЛИН, 11 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал дискуссии о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, отметив, что пока в этом вопросе ничего не изменилось. Свою точку зрения он высказал в интервью газете Thueringer Allgemeine.

"По этому вопросу нет никакой новой информации", - сказал Шольц. "Наше неизменное внимание сосредоточено на поставках вооружения для противовоздушной обороны, тяжелой артиллерии, а также танков", - подчеркнул он. Это, по его словам, курс правительства ФРГ, "по которому оно будет двигаться дальше в тесном сотрудничестве с международными партнерами".

Ранее газета Bild со ссылкой на собственные источники сообщила, что власти Германии, вопреки сообщениям некоторых СМИ, пока не готовы передать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus. По данным издания, и в ведомстве федерального канцлера, и Минобороны опровергли информацию о том, что уже принято или в скором времени ожидается решение о поставках ракет Украине. "Сейчас не ведется подготовка к принятию решения на этот счет", - заявил газете высокопоставленный чиновник в правительстве, пожелавший сохранить анонимность.

Ранее журнал Der Spiegel писал, что правительство Германии изучает способы поставки Украине ракет Taurus из запасов Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) в ближайшие месяцы, и что якобы в настоящее время ведутся тщательно засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности. По его информации, канцлер Германии Олаф Шольц посредством технических модификаций Taurus хочет полностью исключить возможность нанесения Украиной ударов по российской территории с помощью дальнобойного оружия. В последние несколько недель Министерство обороны ФРГ, как утверждает издание, обратилось к производителю Taurus с просьбой включить соответствующее ограничение на целевое программирование в крылатые ракеты.

Такое ограничение системы, как отмечают эксперты, вполне возможно, но на это потребуется несколько недель. Как поясняет Der Spiegel, Шольц намерен одобрить поставку Taurus Киеву только после того, как убедится в технической модификации. Однако принципиальных сомнений по поводу этой идеи глава правительства Германии больше не питает, констатирует журнал.

Секретные переговоры с представителями промышленности, по данным издания, знаменуют собой поворот в позиции Германии в отношении поставок Украине крылатых ракет большой дальности. До сих пор Шольц и министр обороны Борис Писториус всегда подчеркивали, что роль Германии в оказании помощи оружием видится скорее в противовоздушной обороне и поставках танков. Точно так же в кулуарах постоянно указывалось, что Берлин не намерен поставлять крылатые ракеты, пока Вашингтон не передаст Киеву оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS. Однако теперь это условие больше не играет большой роли, резюмирует Der Spiegel.

10 августа новостной портал t-online со ссылкой на источники в правящей в ФРГ коалиции сообщил, что правительство Германии намерено "в ближайшее время" объявить о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Ведомство федерального канцлера Шольца, по информации издания, прорабатывает вопрос передачи ракет со своими ключевыми союзниками, прежде всего с США. До сих пор Берлин отвергал возможность предоставления Киеву Taurus, дальность которых достигает 500 км. Как пишет t-online, командование ВВС республики одобрило поставку ракет. На прошлой неделе ведомство Шольца запросило у Минобороны важные сведения о Taurus, в частности об их запасах у Бундесвера, возможных рисках поставок и эффективности.

Киев в конце мая запросил у Берлина Taurus. Источники газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung отмечали, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал этот вопрос с канцлером ФРГ в Берлине 14 мая. Ранее о необходимости передачи Киеву ракет заявляли некоторые политики от входящих в правящую коалицию "зеленых", Свободной демократической партии, оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, однако социал-демократы были против.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуации на поле боя.