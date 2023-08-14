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Военное обозрение

Западная пресса: с крупнейшей базы хранения ВС РФ вывезена почти половина бронетехники

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Источник изображения: topwar.ru

Западные обозреватели внимательно следят за состоянием российских военных арсеналов, используя спутниковые снимки. Всего ими насчитано около 20 крупных баз хранения боевой техники ВС РФ. Как считается среди них, крупнейшей является база «Вагжаново» в Бурятии.

Как отмечается в западной прессе, в сентябре 2021 года здесь размещалось около 3840 танков и бронемашин советской эпохи, к ноябрю 2022 года их осталось примерно 2600, к маю 2023 года – около 2270. То есть анализ спутниковых снимков указывает на сокращение почти наполовину (более чем на 41%) количества военной техники, доступной к наблюдению на объекте.

Обозреватели идентифицировали танки, хранящиеся в Вагжаново, как Т-62, производившиеся в СССР с 1962 по 1975 годы. Как ими указывается, ВС РФ восстанавливают их (благо Россия имеет не менее 15 танкоремонтных заводов по всей стране), проводят частичную модернизацию и отправляют в войска для использования в качестве машин поддержки пехоты.

Первоначально у России были планы утилизировать около 10 тыс. танков советской эпохи, которые позже были снижены до 4 тыс. единиц. Однако со временем количество контрактов на демонтаж танков уменьшилось. В 2022 году Минобороны прекратило заключение контрактов на утилизацию военной техники

- говорится в прессе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-62
Компании
Минoбороны РФ
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