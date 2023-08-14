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ТАСС

Медведчук считает, что за конфликтом на Украине стоит коррупционная схема США

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Виктор Медведчук
Виктор Медведчук.
Источник изображения: Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Председатель Совета Движения "Другая Украина" отметил, что президент Владимир Зеленский сделал жертвой этой схемы весь украинский народ

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Власти США используют Украину в собственных коррупционных интересах, а президент Владимир Зеленский сделал жертвой этой схемы весь украинский народ. Такое мнение выразил украинский политик, председатель Совета Движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье на платформе "Смотрим.ру".

"За украинским конфликтом стоит огромная коррупционная афера, куда США затянули большинство европейской политики, - написал он. - А президент Зеленский - шоумен и зазывала этой аферы <...>. И Запад по уши погряз в этой коррупционной схеме, а выйти из нее можно только вместе с огромным политическим кризисом".

Медведчук напоминает, что для президента США Джо Байдена, требующего все больше военной помощи Киеву ради "защиты демократии", Украина прежде всего представляет семейную "кормушку". "Как не вспомнить схему помощи Украине при президенте [Бараке] Обаме и вице-президенте Джо Байдене, которую вскрыл адвокат Рудольф Джулиани, - пишет украинский политик. - По ней 80% помощи оставались в США. В переводе на коррупционный язык, это 80% отката. Естественно, за такие деньги Байден кого хочешь объявит "демократом" и "защитником европейских ценностей".

Началом этой схемы стал скандал, когда в 2019 году выяснилось, что между компанией Burisma, работающей на Украине, и американской Wirelogic Technology "существовала целая схема по отмыванию средств, благодаря которой Байден-младший получал миллионы долларов". Генпрокурора Украины Виктора Шокина, имевшего на руках эти доказательства, уволили по личному настоянию Байдена, который был тогда вице-президентом США. Как отмечает Медведчук, "Байден шантажировал бывшего тогда у власти президента Украины [Петра] Порошенко тем, что США откажут в помощи размером $1 млрд". "Как мы понимаем, речь шла не о $1 млрд, а о $200 млн, остальные $800 млн оставались в США в распоряжении Байдена, - пишет политик. - Порошенко сознательно пошел на "распил" денег, принеся Шокина в жертву коррупционной схеме. После этого следующий президент Украины Зеленский сделает жертвой этой схемы весь украинский народ".

"Именно эта схема и дает понимание, почему Украине идет такая огромная "помощь", - подчеркивает Медведчук. - В следующем году в США президентские выборы, и Байдену нужно основательно подоить американский бюджет. Военные действия "для защиты демократии" - самый лучший предлог для этого, потому США запрещают Зеленскому переговоры. Чем дольше будет длиться война, тем больше будет денег в карманах демократов. А украинцы эти доходы оплатят своей кровью и уничтожением страны".

Как отмечает украинский политик, на Украину "тащат военный антиквариат со всего мира". В качестве примера он приводит тот факт, что Leopard 1 создан в 1965 году и снят с вооружения в 2003 году, а поставленные Францией БТР VAB и легкие танки AMX 10-RC, являются разработками 70-х годов. Кроме того, США тоже планируют передать старые версии танков M1 Abrams, при этом с них хотят демонтировать все передовые технологии. "Сколько они реально свинтят оборудования, какую цену, в том числе и военную, после этого танк будет иметь, нет ли там коррупционной составляющей? - задается вопросом Медведчук. - Скорее всего, Байден не изменяет формуле 80% на 20%. А ведь даже небольшая поломка в любой боевой технике чревата жизнями простых солдат. Но подбитую машину нужно менять на новую, и коррупционная схема работает дальше". 

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Франция
Продукция
Leopard-1
M1 Abrams
VAB
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