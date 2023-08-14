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Военное обозрение

«Укрепят роль крупной державы»: Индонезия закупила новую партию истребителей Rafale

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Источник изображения: topwar.ru

После отказа индонезийских властей от сделки по покупке истребителей Су-35 их выбор пал на западные изделия. В частности, в феврале 2022 года был заключен контракт, предусматривающий поставку 42 Rafale. При этом в соглашение было твердо прописано приобретение только 6 самолетов.

Согласно заявлению производителя истребителей – французской компании Dassault Aviation, теперь профинансирована закупка второй партии в составе 18 машин. Таким образом, общее количество заказанных самолетов достигло 24 единиц.

Как указывается в сообщении, истребители предоставляются Джакарте «под ключ», то есть, по всей видимости, со всем необходимым вооружением. Также предусмотрено задействование местных промышленных мощностей при выполнении контракта и техническая подготовка специалистов.

Rafale является уникальным активом, который обеспечит суверенитет и независимость Индонезии и укрепит ее роль в качестве крупной региональной державы

- говорится в заявлении компании.

В целом данная сделка является одним из проявлений определенного разворота Джакарты в сторону Запада. Она имеет региональные амбиции и надеется получить для их реализации технологическую помощь со стороны «цивилизованного мира».

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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Продукция
Rafale
Су-35
Компании
Dassault
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