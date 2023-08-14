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Россия нашла чем ответить на новый вызов в сфере ПВО

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Bayraktar TB2
Bayraktar TB2.
Источник изображения: © CC BY-SA 4.0 / Army.com.ua

Российские системы ПВО лучшие в мире, а С-400 и С-500 и вовсе не имеют аналогов – и иностранные аналитики признают это, пишет MWM. Однако компактные низкоскоростные дроны представляют собой новый вызов, и Москва уже разрабатывает новые радары для борьбы с ними.

Россия приступила к разработке новой аэрокосмической системы управления, способной эффективно отслеживать низкоскоростные и компактные беспилотные летательные аппараты. Ранее украинские военные нанесли такими средствами ряд ударов по российским целям, в том числе в Москве. Генеральный директор государственного оборонного конгломерата "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что компания "проводит работы по созданию системы контроля за воздушным пространством". "Мы создали небольшие радары, которые способны определять малоразмерные и малоскоростные цели – это как раз беспилотники, потому что существующие сегодня радары не всегда могут определить эти цели, поскольку они летят низко, а радары рассчитаны на перехват высоколетящих типов: самолетов, ракет и так далее", — добавил он.

Аналитики как в Азии, так и на Западе широко признают, что российские системы ПВО лучшие в мире по своим возможностям, а такие комплексы как С-400 и С-500 не имеют аналогов за границей. Поскольку российские средства ПВО уже нанесли значительный урон украинским ВВС начиная с ранних этапов конфликта (в том числе это касается недавно поставленных систем НАТО, включая беспилотники Byraktar, на которые западные аналитики изначально возлагали большие надежды), внедрение систем с более высоким потенциалом против компактных низкоскоростных беспилотников окончательно прикроет важную лазейку. Украина быстро пополнила запасы дронов через своих западных сторонников, тогда как более совершенная техника — например, истребители — требует значительно более длительного обучения экипажей и сложного технического обслуживания, не всегда доступного во время конфликта.

Украина далеко не первая использует низкоскоростные летательные аппараты для обхода радаров — ранее в подобную технику вложила значительные ресурсы Северная Корея, наладив производство винтовых бипланов для доставки сил специального назначения к ключевым целям в Южной Корее. Такие самолеты имеют крайне незначительные тепловые сигнатуры, и их чрезвычайно трудно обнаружить с помощью радаров. Также считается, что северокорейские беспилотники неоднократно проникали глубоко в воздушное пространство Южной Кореи, пролетая на малых скоростях над ключевыми правительственными зданиями в столице страны Сеуле. Сама Россия с 90-х годов вкладывает средства в разработку двигателей с регулируемым вектором тяги — они позволяют истребителю "замирать" на мгновение, чтобы помешать противнику захватить цель.

С момента окончания холодной войны Министерство обороны России вложило гораздо больше средств в сухопутные системы ПВО, чем в тактическую боевую авиацию: модернизация арсенала шла намного быстрее, а постсоветское сокращение числа боевых единиц оказалось значительно менее острым. Российская сеть противовоздушной обороны обеспечивает защиту от ширящегося спектра потенциальных угроз: система С-500 недавно представила возможность перехвата высокоскоростных гиперзвуковых планирующих летательных аппаратов, а также межконтинентальных баллистических ракет. При этом ракета С-400 40Н6 со скоростью 14 Махов и дальностью полета 400 километров еще в конце 2010-х годов показала превосходный потенциал в противоракетной обороне и борьбе с гиперзвуковым оружием. Таким образом, проблемы у ПВО возникли на противоположной стороне спектра — со стороны сравнительно низкотехнологичных беспилотников.

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