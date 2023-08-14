МИД заявил, что Россия привержена недопустимости ядерной войны

МИД: Россия выступает против ядерной войны, но делает все для своей безопасности

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Россия исходит из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана, но при этом делает все необходимое для защиты национальной безопасности и суверенитета, сообщили в МИД РФ.

Как отметили в ведомстве, на фоне деградации в обществе оживилась дискуссия об актуальности мер по ненацеливанию стратегических ядерных сил, осуществлявшихся с 90-х годов Россией, Великобританией и США, прозвучали призывы денонсировать договоренности с участием РФ и "ввести в действие механизм ядерного сдерживания", нацелив российские ракеты на США и Великобританию.

"Гарантированное сдерживание потенциального противника от агрессии против Российской Федерации и (или) её союзников относится к числу высших государственных приоритетов. При этом руководство нашей страны твёрдо привержено принципу недопустимости ядерной войны. Исходим из того, что в такой войне не может быть победителей и она не должна быть развязана", - говорится в комментарии по поводу дискуссии об актуальности мер по ненацеливанию стратегических ядерных сил, осуществлявшихся Россией, Великобританией и США. Там также подчеркивается, что РФ предпринимает необходимые меры, направленные на обеспечение национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитета России, будет делать это впредь.

Постулат о необходимости недопущения ядерной войны был подтвержден лидерами пяти ядерных стран 3 января 2022 года, в нем была подчеркнута и актуальность ранних заявлений о ненацеливании.

Кроме того, в МИД РФ напомнили, что Московская декларация, суть которой заключалась в отказе от нацеливания друг на друга стратегических ядерных сил, договоренности носят политический характер, и процедура их расторжения или "денонсации" международным правом не регулируется.

В ведомстве отметили касательно "введения в действие механизма ядерного сдерживания", что оно осуществляется непрерывно в отношении отдельных государств и военных коалиций, рассматривающих РФ как противника и обладающих ядерным оружием.

"При этом одним из принципов ядерного сдерживания является поддержание постоянной готовности выделенной части сил и средств ядерного сдерживания к боевому применению. Все эти положения хорошо известны нашим оппонентам", - подчеркнули в МИД РФ.