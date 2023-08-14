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ТАСС

МЧС России в ближайшие годы примет на вооружение пистолет Лебедева

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Модульный пистолет Лебедева, разработанный концерном "Калашников"
Модульный пистолет Лебедева, разработанный концерном "Калашников".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба ГК "Калашников"

Как сообщили в концерне "Калашников", в распоряжении сотрудников есть пистолет Макарова, который морально устарел

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. МЧС России планирует в ближайшие годы принять на вооружение пистолет Лебедева. Об этом сообщили в концерне "Калашников" после посещения представителями министерства Ижевского механического завода (ИМЗ).

Там отметили, что представители МЧС ознакомились с производством и технологическими возможностями предприятия, а ведущий конструктор ИМЗ Дмитрий Лебедев познакомил с разработками предприятия, их преимуществами и особенностями эксплуатации.

"Сегодня стоит задача обновить линейку оружия, используемого сотрудниками МЧС России: в распоряжении сотрудников есть пистолет Макарова, который морально устарел. Новый пистолет Лебедева, надежный, современный, эргономичный, отвечает всем текущим потребностям нашего министерства, и мы планируем поставить его на вооружение и включить в государственный заказ от МЧС на 2024-2025 годы", - привели в концерне слова помощника главы МЧС Александра Коровина.

Разработка линейки пистолетов Лебедева началась в 2014 году. Пистолет Лебедева компактный (ПЛК) предназначен для замены пистолета Макарова (ПМ), а модульный пистолет (МПЛ) - для замены в подразделениях Росгвардии пистолета Ярыгина 6П35. В 2021 году ПЛК принят на вооружение МВД РФ, а МПЛ и МПЛ-1 - Росгвардией.

Ранее президент концерна "Калашников" Алан Лушников сообщал о том, что пистолетом Лебедева компактным заинтересовались в Минобороны РФ, и оружие получило положительные отзывы от опробовавших его военных летчиков. 

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Страны
Россия
Продукция
МР-443
Компании
Минoбороны РФ
МЧС
Росгвардия
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