Войти
ТАСС

Макет запущенной с Восточного "Луны-25" представят на форуме "Армия"

400
0
0
Макет планируемой автоматической межпланетной станции «Луна-25» в музее при институте космических исследований РАН
Макет планируемой автоматической межпланетной станции «Луна-25» в музее при институте космических исследований РАН.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Миссия "Луна-25" отправилась к естественному спутнику Земли, чтобы совершить мягкую посадку в районе Южного полюса, где проведет контактные исследования лунного грунта на наличие льда

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. НПО им. С.А. Лавочкина представит на форуме "Армия-2023" макет автоматической станции "Луна-25", которая была в пятницу запущена с космодрома Восточный. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

"В рамках объединенной экспозиции госкорпорации "Роскосмос" и предприятий ракетно-космической промышленности России НПО Лавочкина представит ряд масштабированных макетов современных гидрометеорологических спутников и систем выведения. Ключевым экспонатом выступит макет (масштаб 1:5) автоматической межпланетной станции "Луна-25", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что миссия "Луна-25" отправилась к естественному спутнику Земли, чтобы совершить мягкую посадку в районе Южного полюса, где проведет контактные исследования лунного грунта на наличие льда.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" пройдет с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Участие своих официальных военных делегаций в форуме подтвердили свыше 60 государств. В рамках научно-деловой программы форума пройдет более 300 мероприятий по вопросам развития вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса России и международного военно-технического сотрудничества с учетом современных условий. С 15 по 17 августа форум будет работать для специалистов, делегаций иностранных государств и для проведения мероприятий научно-деловой программы. Для массового посещения он будет открыт с 18 по 20 августа. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Похожие новости
31.05.2019
Проект "Спектр-Р" официально завершен - Роскосмос
04.02.2019
Летела ракета, упала в болото…
31.07.2018
Гендиректор НПО имени Лавочкина будет назначен в ближайшее время
05.12.2016
ЕКА выделит 350 миллионов евро на постройку марсохода "Пастер"
07.09.2016
Более 11 тысяч экспонатов покажут оборонные компании разных стран на форуме "Армия-2016"
05.09.2016
Посмотреть на проблемы со стороны
05.06.2015
"Нет такой программы, которую можно написать и она будет работать без поправок"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.08 20:03
Водка казино - VODKA CASINO
  • 14.08 19:53
  • 54182
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.08 19:44
  • 9
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 14.08 19:34
  • 6
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 14.08 19:06
  • 382
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 14.08 17:14
  • 2611
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 16:43
  • 1
В КВЦ "Патриот" начинает свою работу Международный военно-технический форум "Армия-2023"
  • 14.08 16:37
  • 0
Очередной признак подготовки Польши к ведению войны
  • 14.08 03:34
  • 7
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 14.08 00:41
  • 36
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 13.08 23:03
  • 8
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 13.08 22:45
  • 10
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 13.08 20:10
  • 37
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 11.08 14:06
  • 0
У поляков все готово к проведению стратегической наступательной операции
  • 11.08 11:18
  • 0
Выборы в Польше могут стать самыми НЕдемократическими в истории Европы